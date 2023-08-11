Оккупанты убили 3 и ранили 46 гражданских за сутки

По меньшей мере 3 человека погибли и 46 получили ранения в результате российских обстрелов Запорожской, Харьковской, Донецкой и Херсонской областей 10 августа.

Источник: данные областных военных администраций по состоянию на утро 11 августа

Детали: На Черниговщине за сутки было 10 обстрелов (76 взрывов). В Семеновской общине Новгород-Северского района были обстрелы в направлении сел Блешня, Архиповка, Тимоновичи, Карповичи из минометов; в направлении села Орликовка − из артиллерии. По Новгород-Северской общине россияне стреляли в направлении сел Михальчина Слобода, Гремяч, Колос, из минометов, в направлении села Камень − из артиллерии. Также в Семеновской общине зафиксирован сброс взрывного устройства с БПЛА. Без жертв и разрушений.

Сумская область: ночью и утром россияне совершили 5 обстрелов приграничья; зафиксировано всего 43 взрыва. Обстрелам подверглись 5 населенных пунктов Хотинской, Краснопольской, Середино-Будской и Николаевской общин. Предварительно − без человеческих потерь и разрушений гражданской инфраструктуры.

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В течение дня 10 августа россияне совершили 34 обстрела приграничья: 5 ракетных (типа НАР), 17 минометных, 8 артиллерийских, 2 гранатометных, 1 сброс ВОГ с БПЛА, 1 пулеметный. Зафиксировано 220 взрывов. Обстрелам подверглись 23 населенных пункта 8 громад. В Середино-Будской громаде в результате одного из минометных обстрелов повреждено помещение Дома культуры.

Днепропетровщина: от вражеских ударов пострадали Никополь и Мировская община. Тяжелая артиллерия агрессора повредила 5 частных домов и хозяйственные постройки. Обошлось без жертв.

Запорожская область: атаки врага унесли жизни 66-летней женщины в Запорожье и 70-летней женщины в Преображенке, ранения получили 21 человек в возрасте от 18 до 85 лет. В Запорожье среди раненых 4 ребенка − 3, 6, 10 и 14 лет. Кроме того, травмированы 71-летний житель Преображенки и 85-летняя жительница Малой Токмачки.

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За минувшие сутки военные РФ нанесли 92 удара по 23 населенным пунктам области. 79 артиллерийских обстрелов пришлось по территории Гуляйполя, Новодаровки, Новоандреевки, Железнодорожного, Левадного Белогорья, Малой Токмачки, Малиновки, Гуляйпольского, Красного, Чаривного, Преображенки, Верхней Терсы, Малых Щербаков, Степногорска, Степного, Пятихаток, Лобкового, Каменского, Плавней.

5 авиаударов потерпел Орехов и Малая Токмачка, 5 РСЗО-обстрелов − Новодаровка, Ольговское, Левадное и Верхняя Терса. Также враг атаковал БПЛА Ольговское. Поступило 51 сообщение о разрушении жилых домов, хозяйственных построек, а также объектов социальной инфраструктуры.

Харьковщина: на Слобожанском направлении оккупанты били из минометов и артиллерии по населенным пунктам Уды, Гурьев Казачок, Одноробовка Богодуховского района, Стрелечья Харьковского района, Охримовка Чугуевского района и Строевка Купянского района. На Купянском направлении артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись более 15 населенных пунктов, среди них Каменка, Редкодуб, Двуречная, Западное, Кондрашовка, Голубовка, Купянск, Кисловка.

10 августа враг нанес удар управляемой авиабомбой по с. Подолы, разрушен жилой дом. Погибла женщина 60 лет. Мужчина 60 лет получил ранения. Госпитализирован в состоянии средней тяжести. Всего за сутки по области один человек погиб, двое раненых.

Луганщина: за сутки противник совершил 157 обстрелов (568 снарядов). Россияне нанесли авиационные удары вблизи Макеевки, Невского, Белогоровки. Невское и Белогоровка также подверглись артиллерийским обстрелам. В результате обстрела в с. Невское Сватовского района произошло 7 взрывов (5 артиллерия, 2 авиабомбы).

Донецкая область: 9 раненых за сутки, из них один − ребенок. Под огнем оккупантов были населенные пункты: Авдеевка, Краматорск, с. Благодатное, Торецк, Железное, пгт Великая Новоселка, пгт Южное, с. Клещеевка, с. Калиновое, с. Богоявленка, с. Анновка, с. Клебан Бык, с. Дружба. Повреждены 44 жилых дома (из них 5 − многоквартирных), 2 цеха завода "Донмед", 2 гражданских автомобиля, здание ЦПАУ, здание ЗАГСа, котельная, магазин, здание ВГСО.

Николаевская область: 10 августа враг нанес артиллерийские удары по акватории Очаковской общины. Пострадавших нет. В течение дня обстрелы фиксировались по Куцурубской общине − повреждены жилые дома, хозяйственные постройки, сельхозтехника. На открытой территории возник пожар, который оперативно ликвидировали. Пострадавших нет. Также 10 августа в результате вражеских артиллерийских обстрелов по г. Очаков Очаковской громады повреждены жилые дома и хозяйственные постройки. Прошло без погибших и раненых.

Херсонщина: утром 11 августа в Камышанах враг ударил по жилому дому. Ранения получили трое женщин, 50, 65 и 84 лет. Каретой "скорой" пострадавших госпитализировали, им оказывается необходимая помощь. Также утром россияне сбросили с беспилотника взрывчатку на центр выдачи гуманитарной помощи в Бериславе. Люди не пострадали.

За минувшие сутки по области оккупанты совершили 60 обстрелов, по городу Херсон выпустили 10 снарядов. Россияне попали в районы 26 населенных пунктов области; помещение центра гуманитарной помощи и территорию садового общества Херсонского района; территорию завода и медицинского учреждения в городе Херсоне. Враг из артиллерии обстрелял Белозерку − травмированы 6 человек. Под огнем оказались жители, которые в это время получали гуманитарную помощь. Один человек получил тяжелые ранения. Все пострадавшие госпитализированы. Всего за сутки из-за российской агрессии 9 человек получили ранения.