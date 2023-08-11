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По всій Україні вила тривога: у Києві працювала ППО

Ірина БалачукП'ятниця, 11 серпня 2023, 10:33
По всій Україні вила тривога: у Києві працювала ППО
Скриншот з alerts.in.ua

Влада України оголошувала повітряну тривогу по всій території країни через небезпеку ракетних ударів, у Києві чули звуки вибухів, КМВА повідомила, що працює ППО.

Джерело: карта тривог, Повітряні сили ЗСУ та КМВА у Telegram

Деталі: Близько 10 ранку Повітряні сили повідомили про ракетну небезпеку по всій території УКрани через зліт російського МіГ-31К з аеродрому Саваслейка.

О 9:59 ПС повідомили, що зафіксовані пуски аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал" з МіГ-31К у напрямку Київщини і закликали людей перебувати в укриттях.

Пряма мова начальника КМВА Сергія Попка: "У столиці працює ППО! Ракетна небезпека триває! Залишайтеся в укриттях!".

Оновлено: О 10:33 тривоги почали скасовувати.

Дослівно Повітряні сили: "Відбій загрози. Для Донецької, Запорізької областей залишається загроза через активність ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку".

Теми: повітряна тривогаКиїввибух
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