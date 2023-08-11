По всей Украине выла тревога: в Киеве работала ПВО

Власти Украины объявляли воздушную тревогу по всей территории страны из-за опасности ракетных ударов, в Киеве слышали звуки взрывов, КГВА сообщала, что работает ПВО.

Источник: карта тревог, Воздушные силы ВСУ и КГВА в Telegram

Детали: Около 10 утра Воздушные силы сообщили о ракетной опасности по всей территории Украины из-за взлета российского МиГ-31К с аэродрома Саваслейка.

В 9:59 ВС сообщили, что зафиксированы пуски аэробаллистических ракет Х-47М2 "Кинжал" с МиГ-31К в направлении Киевщины и призвали людей находиться в укрытиях.

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Прямая речь начальника КГВА Сергея Попко: "В столице работает ПВО! Ракетная опасность продолжается! Оставайтесь в укрытиях!".

Обновлено: В 10:33 тревоги начали отменять.

Дословно Воздушные силы: "Отбой угрозы. Для Донецкой, Запорожской областей остается угроза из-за активности вражеской тактической авиации на юго-восточном направлении".