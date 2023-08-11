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Росіяни знову закрили аеропорт "Внуково" начебто через безпілотник

Станіслав ПогоріловП'ятниця, 11 серпня 2023, 10:50
Росіяни знову закрили аеропорт Внуково начебто через безпілотник
ФОТО: САЙТ ВНУКОВО

В Москві повідомили про тимчасове закриття аеропорту "Внуково", за даними екстрених служб вильоти і прильоти літаків в аеропорт "відкладені".

Джерело: пропагандисти "ТАСС", "РИА "Новости"

Деталі: Повідомляється, що закриття аеропорту російської столиці пов’язане начебто через безпілотник.

За даними служб, частину літаків перенаправлено в інші аеропорти.

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Що було раніше: Російські аеропорти "Внуково" (Москва) і "Домодєдово" (Московська область) вночі 10 серпня вводили тимчасові обмеження на виліт і посадку літаків.

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Теми: Росіябезпілотникивійна
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