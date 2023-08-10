Аеропорти "Внуково" і "Домодєдово вночі обмежували роботу – росЗМІ

Російські аеропорти "Внуково" (Москва) і "Домодєдово" (Московська область) вночі 10 серпня вводили тимчасові обмеження на виліт і посадку літаків.

Джерело: російське видання "РИА Новости"

Деталі: Видання повідомляє, що аеропорти "Внуково" і "Домодєдово" вночі запроваджували тимчасові обмеження на приймання і виліт літаків.

Зазначається, що зараз аеропорти працюють у штатному режимі.

Російський Telegram-канал "Baza" повідомляє, що вночі в аеропорту "Внуково" було введено план "Килим", через що було затримано щонайменше 11 рейсів.

За попередніми даними каналу, план було оголошено близько 2:30 через виявлення у небі невідомих літаючих об'єктів.

Що цьому передувало: