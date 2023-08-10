Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Аеропорти "Внуково" і "Домодєдово вночі обмежували роботу – росЗМІ

"Українська правда"Четвер, 10 серпня 2023, 06:41
Аеропорти Внуково і Домодєдово вночі обмежували роботу – росЗМІ
ФОТО: САЙТ ВНУКОВО

Російські аеропорти "Внуково" (Москва) і "Домодєдово" (Московська область) вночі 10 серпня вводили тимчасові обмеження на виліт і посадку літаків.

Джерело: російське видання "РИА Новости"

Деталі: Видання повідомляє, що аеропорти "Внуково" і "Домодєдово" вночі запроваджували тимчасові обмеження на приймання і виліт літаків.

Зазначається, що зараз аеропорти працюють у штатному режимі.

Реклама:

Російський Telegram-канал "Baza" повідомляє, що вночі в аеропорту "Внуково" було введено план "Килим", через що було затримано щонайменше 11 рейсів.

За попередніми даними каналу, план було оголошено близько 2:30 через виявлення у небі невідомих літаючих об'єктів.

Що цьому передувало:

ВІДЕО ДНЯ

Теми: Росіяаеропорт
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Україна в рази нарощує виробництво дронів − Зеленський

фото У Києві загинули двоє дітей: упали з 15 поверху

ЗСУ продовжують наступ на двох напрямках − Генштаб

відеоВимагали "борг" із військового, погрожуючи вбити вагітну дружину: затримали рекетирів

Син Кадирова побив уродженця України, якому закидають спалення Корану

відеоМорпіхи показали кадри звільнення Урожайного

Усі новини...
Росія
Захисники за добу знищили 580 окупантів і гелікоптер
Мер Москви повідомив про чергову атаку БпЛА: стверджує, що дрони збили
Окупанти на півдні України не справляються з кількістю поранених – ЦНС
Останні новини
22:29
Перше цивільне судно пройшло через новий український гумкоридор − Зеленський
22:21
Російський безпілотник знищив вночі 3-5 тонн аграрної продукції на Одещині
22:15
Вільнюс не фіксує спроб вербування литовців до ПВК "Вагнер"
21:59
Економічні новини 16 серпня: тимчасовий морський коридор, БЕБ просить в уряду грошей
21:47
Росія підтвердила, що вдарила по шведському заводу в Луцьку: військова ціль
21:38
фото На іспанському Тенеріфе спалахнула пожежа, довелось евакуювати кілька сіл
21:23
Україна в рази нарощує виробництво дронів − Зеленський
21:05
Тимчасовий коридор: у Мінагро розповіли про головні завдання після виходу першого судна
20:56
фото У Києві загинули двоє дітей: упали з 15 поверху
20:43
Найбільше сіл з лише одним мобільним оператором обслуговує "Київстар"
Усі новини...
Реклама: