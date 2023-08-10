Аеропорти "Внуково" і "Домодєдово вночі обмежували роботу – росЗМІ
Четвер, 10 серпня 2023, 06:41
Російські аеропорти "Внуково" (Москва) і "Домодєдово" (Московська область) вночі 10 серпня вводили тимчасові обмеження на виліт і посадку літаків.
Джерело: російське видання "РИА Новости"
Деталі: Видання повідомляє, що аеропорти "Внуково" і "Домодєдово" вночі запроваджували тимчасові обмеження на приймання і виліт літаків.
Зазначається, що зараз аеропорти працюють у штатному режимі.
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Російський Telegram-канал "Baza" повідомляє, що вночі в аеропорту "Внуково" було введено план "Килим", через що було затримано щонайменше 11 рейсів.
За попередніми даними каналу, план було оголошено близько 2:30 через виявлення у небі невідомих літаючих об'єктів.
Що цьому передувало:
ВІДЕО ДНЯ
- У російському місті Домодєдово Московської області вночі 10 серпня прогриміли вибухи, після чого спалахнула сильна пожежа.
- Також, за словами Сергія Собяніна вночі два безпілотники намагалися атакувати Москву, однак нібито були збиті російською ППО.