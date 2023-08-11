Россияне снова закрыли аэропорт "Внуково" якобы из-за беспилотника
Пятница, 11 августа 2023, 10:50
В Москве сообщили о временном закрытии аэропорта "Внуково", по данным экстренных служб вылеты и прилеты самолетов в аэропорт "отложены".
Источник: пропагандисты "ТАСС", "РИА "Новости"
Детали: Сообщается, что закрытие аэропорта российской столицы связано якобы из-за беспилотника.
По данным служб, часть самолетов перенаправлена в другие аэропорты.
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Что предшествовало: Российские аэропорты "Внуково" (Москва) и "Домодедово" (Московская область) ночью 10 августа вводили временные ограничения на вылет и посадку самолетов.
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