Куртки та костюми для ЗСУ зі збитками 35 млн: директору фабрики оголосили підозру

Директору швейної фабрики, яка минулого року поставила українським військовим неякісні куртки та польові костюми, оголосили підозру.

Джерело: пресслужба Нацполіції, пресслужба Київської міської прокуратури, джерела УП

Деталі: За інформацією слідства, у 2022 році між військовою частиною та швейною фабрикою-переможцем держзакупівель були укладені три договори на поставку форменого одягу для військовослужбовців.

Йшлося про поставу вітровологозахисних та утеплених зимових курток, а також літніх польових костюмів. Загальна вартість угод становила 35 млн гривень.

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Дослівно прокуратура: "Скориставшись нагальною потребою у забезпеченні українських військовослужбовців одягом, компанія отримала спочатку передоплату у сумі понад 5 млн гривень, а згодом решту обумовлених договорами коштів.

Однак поставлені нею товари виявилися неналежної якості. За висновками експертів поставлена військова форма не відповідає технічним умовам та не може використовуватися за призначенням. Сума завданих збитків становить понад 35 млн гривень".

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Більше деталей: Директору компанії 10 серпня повідомили про підозру у заволодінні коштами за ч. 5 ст. 191 КК України. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7-ми до 12-ти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Слідчі встановлюють інших осіб, причетних до злочину, зокрема серед військових посадових осіб.

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