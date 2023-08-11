Куртки и костюмы для ВСУ с убытками 35 млн: директору фабрики объявили подозрение

Директору швейной фабрики, которая в прошлом году поставила украинским военным некачественные зимние куртки и полевые летние костюмы, объявили подозрение.

Источник: пресс-служба Нацполиции, пресс-служба Киевской городской прокуратуры, источники УП

Детали: По информации следствия, в 2022 году между воинской частью и швейной фабрикой-победителем госзакупок были три заключенных договора на поставку форменной одежды для военнослужащих.

Речь шла о поставке ветровлагозащитных и утепленных зимних курток, а также летних полевых костюмов. Общая стоимость сделок составила 35 млн гривен.

Дословно прокуратура: "Воспользовавшись насущной необходимостью в обеспечении украинских военнослужащих одеждой, компания получила сначала предоплату в сумме более 5 млн гривен, а затем остальные обусловленные договорами средства.

Однако поставленные ею товары оказались ненадлежащего качества. По заключению экспертов поставленная военная форма не соответствует техническим условиям и не может использоваться по назначению.

Сумма нанесенного ущерба составляет более 35 млн гривен".

Больше деталей: Директору общества 10 августа сообщили о подозрении в завладении средствами по ч. 5 ст. 191 УК Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7-ми до 12-ти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.

Следователи устанавливают других лиц, причастных к преступлению, в частности, среди военных должностных лиц.

Напомним: