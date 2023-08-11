Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Куртки и костюмы для ВСУ с убытками 35 млн: директору фабрики объявили подозрение

Татьяна Лозовенко, Валентина РоманенкоПятница, 11 августа 2023, 11:10
Куртки и костюмы для ВСУ с убытками 35 млн: директору фабрики объявили подозрение
Фото Нацполиции

Директору швейной фабрики, которая в прошлом году поставила украинским военным некачественные зимние куртки и полевые летние костюмы, объявили подозрение. 

Источник: пресс-служба Нацполиции, пресс-служба Киевской городской прокуратуры, источники УП

Детали: По информации следствия, в 2022 году между воинской частью и швейной фабрикой-победителем госзакупок были три заключенных договора на поставку форменной одежды для военнослужащих.

Речь шла о поставке ветровлагозащитных и утепленных зимних курток, а также летних полевых костюмов. Общая стоимость сделок составила 35 млн гривен. 

Дословно прокуратура: "Воспользовавшись насущной необходимостью в обеспечении украинских военнослужащих одеждой, компания получила сначала предоплату в сумме более 5 млн гривен, а затем остальные обусловленные договорами средства.

Однако поставленные ею товары оказались ненадлежащего качества. По заключению экспертов поставленная военная форма не соответствует техническим условиям и не может использоваться по назначению.

Сумма нанесенного ущерба составляет более 35 млн гривен".

Больше деталей: Директору общества 10 августа сообщили о подозрении в завладении средствами по ч. 5 ст. 191 УК Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. 

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7-ми до 12-ти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества. 

Следователи устанавливают других лиц, причастных к преступлению, в частности, среди военных должностных лиц.

Напомним:

  • В четверг издание Зеркало недели сообщило, что в 2022 году турецкая компания продала летние куртки для ВСУ под видом зимних.
  • В то же время, по данным УП, это другое дело, и вручение подозрения директору швейной фабрики 10 августа не касается вышеупомянутой турецкой компании.

Темы: КиевторговляВооруженные силы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
Киев
По всей Украине выла тревога: в Киеве работало ПВО
На Киев попадали обломки ракет: в частности, на территорию детской больницы – Кличко
В КМВА сообщили, сколько учебных заведений имеют укрытие
Последние новости
06:18
Россию ночью атаковали 32 украинских БпЛА – Минобороны РФ
05:56
Россияне создали базу "нелояльных жителей" на ВОТ – сопротивление
04:58
Вокруг Роботино продолжаются позиционные бои – аналитики
04:00
ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине
03:40
Генсек ООН "самым решительным образом" осудил ракетный удар России по Украине
02:58
Россияне атаковали Донецкую область, ранили 5 гражданских лиц
02:14
Россия чувствует себя свободно, убивая людей в Украине и за ее пределами – Кислица на Совбезе ООН
01:56
На Сумщине россияне атаковали 8 общин: били из минометов, сбрасывали мины
01:14
США объяснили, как Россия отвлекала Совбез ООН от самой масштабной ракетной атаки на Украину
00:28
В Хмельницкой области прогремели взрывы – СМИ
Все новости...
Реклама: