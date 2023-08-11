Куртки и костюмы для ВСУ с убытками 35 млн: директору фабрики объявили подозрение
Директору швейной фабрики, которая в прошлом году поставила украинским военным некачественные зимние куртки и полевые летние костюмы, объявили подозрение.
Источник: пресс-служба Нацполиции, пресс-служба Киевской городской прокуратуры, источники УП
Детали: По информации следствия, в 2022 году между воинской частью и швейной фабрикой-победителем госзакупок были три заключенных договора на поставку форменной одежды для военнослужащих.
Речь шла о поставке ветровлагозащитных и утепленных зимних курток, а также летних полевых костюмов. Общая стоимость сделок составила 35 млн гривен.
Дословно прокуратура: "Воспользовавшись насущной необходимостью в обеспечении украинских военнослужащих одеждой, компания получила сначала предоплату в сумме более 5 млн гривен, а затем остальные обусловленные договорами средства.
Однако поставленные ею товары оказались ненадлежащего качества. По заключению экспертов поставленная военная форма не соответствует техническим условиям и не может использоваться по назначению.
Сумма нанесенного ущерба составляет более 35 млн гривен".
Больше деталей: Директору общества 10 августа сообщили о подозрении в завладении средствами по ч. 5 ст. 191 УК Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7-ми до 12-ти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.
Следователи устанавливают других лиц, причастных к преступлению, в частности, среди военных должностных лиц.
Напомним:
- В четверг издание Зеркало недели сообщило, что в 2022 году турецкая компания продала летние куртки для ВСУ под видом зимних.
- В то же время, по данным УП, это другое дело, и вручение подозрения директору швейной фабрики 10 августа не касается вышеупомянутой турецкой компании.