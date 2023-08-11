Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Москві прогримів вибух, кажуть − збили БПЛА

Ірина БалачукП'ятниця, 11 серпня 2023, 11:27
У Москві прогримів вибух, кажуть − збили БПЛА
Швидкі і пожежні машини на Карамишевській набережній Москви, де чули вибух і де нібито впав безпілотник. Фото РИА Новости

У районі Карамишевської набережної на північному заході Москви пролунав вибух, влада повідомила, що збили безпілотник.

Джерело: російські пропагандистські видання РИА Новости и РБК, російські Telegram-канали, мер Москви Сергій Собянін у Telegram

Дослівно РИА Новости: "Сильний хлопок було чути в районі Карамишевської набережної". 

 
Скриншот з google.maps

Деталі: Очевидці повідомили, що в районі Хорошево-Мнєвники помітили апарат, схожий на дрон. Він нібито впав у парку біля річки.

Російські ЗМІ та Telegram-канали публікують фото і відео з місця події.

БПЛА помітили в районі Новоризького шосе в Москві. 

 
Фото з telegram  RT

Пізніше про безпілотник повідомив і мер Москви Сергій Собянін.

Пряма мова Собяніна: "Була здійснена спроба прольоту на місто одного безпілотника. У результаті роботи ППО його було ліквідовано. При падінні уламків у районі Карамишевської набережної ніхто не постраждав. Серйозних руйнувань немає. Екстрені служби працюють на місці".

Telegram-канал Mash написав, що безпілотник летів уздовж русла Москви-ріки на висоті 150 метрів і нібито впав на територію лікарні імені Ворохобова. За інформацією каналу 112, дрон упав у лісовому масиві лікарні.

Ще пізніше Міноборони РФ заявило, що нібито припинило "спробу київського режиму здійснити терористичну атаку безпілотним літальним апаратом по об'єкту на території Москви". 

Повідомляється, що БПЛА нібито придушили засобами радіоелектронної боротьби − і він нібито упав у лісовому масиві на заході Москви.

Передісторія:

Теми: Росіябезпілотникивибух
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У "Київстар" знову збій − на заході і півдні України

У США не проголосують за допомогу Україні до нового року

Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Усі новини...
Росія
СБУ оголосила підозру комуністу Симоненку й описала, як він тікав до Росії
Розвідка Британії: Росія хоче показати, що білоруські сили готуються протистояти НАТО
Медведєв заявив, що капітуляція Києва могла б відкрити "шлях до миру"
Останні новини
09:23
У чергах на в'їзд в Україну – понад 5 тисяч вантажівок, 4 напрямки заблоковано
09:11
Лісові пожежі вивільняють з ґрунту хімічні речовини, що можуть викликати рак – вчені
09:05
Cейм Польщі створив слідчий комітет щодо візового скандалу
08:43
У "Київстар" знову збій − на заході і півдні України
08:25
У США не проголосують за допомогу Україні до нового року
08:21
Генштаб: Росія втратила за добу 890 солдатів, 16 танків і 23 ББМ
08:11
Російські ракети вночі влучили в транспортне депо й житловий об'єкт у Харкові
08:08
Аеропорт Кишинева відмовився від російської абревіатури міста
07:53
Росіяни намагалися штурмувати українські позиції на лівому березі Херсонщини − Генштаб
07:15
ППО знищила 18 з 19 "Шахедів", які атакували Україну вночі
Усі новини...
Реклама: