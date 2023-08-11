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У Москві прогримів вибух, кажуть − збили БПЛА

Ірина БалачукП'ятниця, 11 серпня 2023, 11:27
У Москві прогримів вибух, кажуть − збили БПЛА
Швидкі і пожежні машини на Карамишевській набережній Москви, де чули вибух і де нібито впав безпілотник. Фото РИА Новости

У районі Карамишевської набережної на північному заході Москви пролунав вибух, влада повідомила, що збили безпілотник.

Джерело: російські пропагандистські видання РИА Новости и РБК, російські Telegram-канали, мер Москви Сергій Собянін у Telegram

Дослівно РИА Новости: "Сильний хлопок було чути в районі Карамишевської набережної". 

 
Скриншот з google.maps

Деталі: Очевидці повідомили, що в районі Хорошево-Мнєвники помітили апарат, схожий на дрон. Він нібито впав у парку біля річки.

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Російські ЗМІ та Telegram-канали публікують фото і відео з місця події.

БПЛА помітили в районі Новоризького шосе в Москві. 

ВІДЕО ДНЯ
 
Фото з telegram  RT

Пізніше про безпілотник повідомив і мер Москви Сергій Собянін.

Пряма мова Собяніна: "Була здійснена спроба прольоту на місто одного безпілотника. У результаті роботи ППО його було ліквідовано. При падінні уламків у районі Карамишевської набережної ніхто не постраждав. Серйозних руйнувань немає. Екстрені служби працюють на місці".

Telegram-канал Mash написав, що безпілотник летів уздовж русла Москви-ріки на висоті 150 метрів і нібито впав на територію лікарні імені Ворохобова. За інформацією каналу 112, дрон упав у лісовому масиві лікарні.

Ще пізніше Міноборони РФ заявило, що нібито припинило "спробу київського режиму здійснити терористичну атаку безпілотним літальним апаратом по об'єкту на території Москви". 

Повідомляється, що БПЛА нібито придушили засобами радіоелектронної боротьби − і він нібито упав у лісовому масиві на заході Москви.

Передісторія:

Теми: Росіябезпілотникивибух
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