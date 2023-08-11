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В Москве прогремел взрыв, говорят − сбили БПЛА

Ирина БалачукПятница, 11 августа 2023, 11:27
В Москве прогремел взрыв, говорят − сбили БПЛА
Скорые и пожарные машины на Карамишевской набережной Москвы, где слышали взрыв и где якобы упал беспилотник. Фото РИА Новости

В районе Карамышевской набережной на северо-западе Москвы произошел взрыв, власти сообщили, что сбили беспилотник.

Источник: российские пропагандистские издания РИА Новости и РБК, российские Telegram-каналы, мэр Москвы Сергей Собянин в Telegram, Минобороны РФ

Дословно РИА Новости: "Сильный хлопок был слышен в районе Карамышевской набережной". 

 
Скриншот Из google.maps

Детали: Очевидцы сообщили, что в районе Хорошево-Мневники заметили аппарат, похожий на дрон. Он якобы упал в парке у реки.

Российские СМИ и Telegram-каналы публикуют фото и видео с места события.

Пролетающий БПЛА заметили в районе Новорижского шоссе в Москве. 

 

Позже о беспилотнике сообщил и мэр Москвы Сергей Собянин.

Прямая речь Собянина: "Была осуществлена попытка пролета на город одного беспилотника. В результате работы ПВО он был ликвидирован. При падении обломков в районе Карамышевской набережной никто не пострадал. Серьёзных разрушений нет. Экстренные службы работают на месте".

Telegram-канал Mash написал, что беспилотник летел вдоль русла Москвы-реки на высоте 150 метров и якобы упал на территорию больницу имени Ворохобова. По информации канала 112, дрон упал в лесном массиве больницы.

Еще позже Минобороны РФ заявило, что якобы пресекло "попытку киевского режима осуществить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратом по объекту на территории Москвы".

Сообщается, что БПЛА якобы подавили средствами радиоэлектронной борьбы − и он якобы потерпел крушение в лесном массиве на западе Москвы.

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Темы: Росcиябеспилотникивзрыв
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