СБУ оголосила підозру комуністу Симоненку й описала, як він тікав до Росії

Керівник забороненої Комуністичної партії України й колишній народний депутат Петро Симоненко під час окупації росіянами Київської області виїхав через Білорусь до Росії і там активно підтримує збройну агресію РФ проти України. Йому оголошено підозру.

Джерело: Служба безпеки України, Офіс генерального прокурора

Деталі: СБУ зібрала доказову базу на Петра Симоненка – йому інкримінують публічні заклики до захоплення державної влади в Україні, а також виправдовування війни.

За даними слідства, в період окупації Київщини Симоненко звернувся до вищого військово-політичного керівництва Росії щодо його "евакуації" до країни-агресора.

Щоб вивезти Симоненка з його родиною із захопленого на той час селища Березівка Макарівського району, Кремль розпорядився відправити туди загін спецназу РФ.

Після прибуття російських спецпризначенців до Березівки екснардеп особисто їх зустрічав, а потім "розквартирував" у власному будинку і забезпечив продовольством.

Потім з 4 до 8 березня 2022 року окупаційний спецпідрозділ здійснив "супровід" Симоненка та його близьких через російські блокпости на територію Білорусі.

Звідти він переїхав до Росії, де його призначили заступником голови "Центрального комітету міжнародного комуністичного об’єднання "Союз комуністичних партій – комуністичної партії радянського союзу". Це прокремлівська організація, підконтрольна російській Компартії на чолі з її лідером – депутатом Держдуми РФ Геннадієм Зюгановим.

Симоненко, Зюганов та інші комуністи Фото СБУ

Саме за його вказівкою Симоненко розпочав публічну кампанію на підтримку агресивної політики Москви.

Так, у жовтні 2022 року екснардеп взяв участь у 22-й "Міжнародній зустрічі комуністичних та робітничих партій", яка проходила у місті Гавана на Кубі. Під час свого виступу на "форумі" Симоненко намагався легітимізувати захоплення частини території України та діяльність терористичних організацій "Л/ДНР".

Симоненко на Кубі Фото СБУ

Крім того, за даними слідства, 21-22 квітня 2023 року екснардеп взяв участь у з’їзді "Антифашистського форуму", який відбувся у Мінську (Білорусь). Там він висловлювався за продовження агресивної війни проти України та виправдовував кремлівські наративи щодо застосування тактичної ядерної зброї РФ.

На підставі зібраних доказів Симоненку повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 3 ст. 109 (публічні заклики до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або до захоплення державної влади з використанням засобів масової інформації);

ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, розпочатої у 2014 році, у тому числі шляхом представлення збройної агресії РФ проти України як внутрішнього громадянського конфлікту з використанням засобів масової інформації;).

Крім того, вирішується питання щодо додаткової кваліфікації злочинних дій фігуранта.

Симоненко, Зюганов та інші комуністи Фото СБУ

Симоненко, Зюганов та інші комуністи Фото СБУ

Досудове розслідування триває.