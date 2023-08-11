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СБУ объявила подозрение коммунисту Симоненко и описала, как он бежал в Россию

Елена РощинаПятница, 11 августа 2023, 12:15
СБУ объявила подозрение коммунисту Симоненко и описала, как он бежал в Россию
Лидер КПУ Петр Симоненко, фото - ullstein bild via Getty Images

Руководитель запрещенной Коммунистической партии Украины и бывший народный депутат Петр Симоненко во время оккупации россиянами Киевской области выехал через Беларусь в Россию и там активно поддерживает вооруженную агрессию РФ против Украины. Ему объявлено подозрение. 

Источник: Служба безопасности Украины, Офис генерального прокурора

Детали: СБУ собрала доказательную базу на Петра Симоненко – ему инкриминируют публичные призывы к захвату государственной власти в Украине, а также оправдание войны. 

По данным следствия, в период оккупации Киевщины Симоненко обратился к высшему военно-политическому руководству России относительно его "эвакуации" в страну-агрессора.

Чтобы вывезти Симоненко с его семьей из захваченного в то время поселка Березовка Макаровского района, Кремль распорядился отправить туда отряд спецназа РФ.

По прибытии российских спецназовцев в Березовку экс-нардеп лично их встречал, а затем "расквартировал" в собственном доме и обеспечил продовольствием.

Затем с 4 по 8 марта 2022 года оккупационное спецподразделение осуществило "сопровождение" Симоненко и его близких через российские блокпосты на территорию Беларуси.

Оттуда он переехал в Россию, где его назначили заместителем главы "Центрального комитета международного коммунистического объединения "Союз коммунистических партий – коммунистической партии советского союза". Это прокремлевская организация, подконтрольная российской Компартии во главе с Геннадием Зюгановым, который является депутатом Госдумы РФ.

 
Симоненко, Зюганов и другие коммунисты
Фото СБУ

Именно по его указанию Симоненко начал публичную кампанию в поддержку агрессивной политики Москвы.

Так, в октябре 2022 года экс-нардеп принял участие в 22-й "Международной встрече коммунистических и рабочих партий", которая проходила в городе Гавана на Кубе. Во время своего выступления на "форуме" Симоненко пытался легитимизировать захват части территории Украины и деятельность террористических организаций "Л/ДНР".

 
Симоненко на Кубе
Фото СБУ

Кроме того, по данным следствия, 21-22 апреля 2023 года экс-нардеп принял участие в съезде "Антифашистского форума", который состоялся в Минске (Беларусь). Там он высказывался за продолжение агрессивной войны против Украины и оправдывал кремлевские нарративы по применению тактического ядерного оружия РФ.

На основании собранных доказательств Симоненко уведомлен о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 3 ст. 109 (публичные призывы к насильственному изменению или свержению конституционного строя или к захвату государственной власти с использованием средств массовой информации);
  • ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, начатой в 2014 году, в том числе путем представления вооруженной агрессии РФ против Украины как внутреннего гражданского конфликта с использованием средств массовой информации;).

Кроме того, решается вопрос о дополнительной квалификации преступных действий фигуранта.

 
Симоненко, Зюганов и другие коммунисты
Фото СБУ
 
Симоненко, Зюганов и другие коммунисты
Фото СБУ

Досудебное расследование продолжается.

Темы: СимоненкоСБУРосcияКПУ
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