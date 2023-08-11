Атака на Київ: крім Оболонського, уламки ракет впали у Дніпровському районі

Уламки запущених росіянами по Київщині ракет 11 серпня упали не лише в Оболонському, а й у Дніпровському районі.

Джерело: КМВА у Telegram

Деталі: Повідомляється, що в Оболонському районі міста уламки впали на територію дитячої лікарні - пошкоджень, загорання та потерпілих немає.

Також уламки були зафіксовані в одному з житлових масивів району. Екстрені служби обстежили ситуацію. Загорання ліквідовано.

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Інформації про потерпілих та травмованих немає.

Що було раніше:

Вранці 11 серпня ПС повідомили про пуски аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал" з МіГ-31К у напрямку Київщини. По всій Україні була оголошена повітряна тривога.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив про падіння уламків ракет на території однієї зі столичних лікарень, крім того, уламки розлетілись ще по двох місцях в Оболонському районі.