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Атака на Київ: крім Оболонського, уламки ракет впали у Дніпровському районі

Станіслав ПогоріловП'ятниця, 11 серпня 2023, 12:29
Атака на Київ: крім Оболонського, уламки ракет впали у Дніпровському районі
Фото: Getty Images

Уламки запущених росіянами по Київщині ракет 11 серпня упали не лише в Оболонському, а й у Дніпровському районі.

Джерело: КМВА у Telegram

Деталі: Повідомляється, що в Оболонському районі міста уламки впали на територію дитячої лікарні - пошкоджень, загорання та потерпілих немає.

Також уламки були зафіксовані в одному з житлових масивів району. Екстрені служби обстежили ситуацію. Загорання ліквідовано.

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Інформації про потерпілих та травмованих немає.

Що було раніше:

  • Вранці 11 серпня ПС повідомили про пуски аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал" з МіГ-31К у напрямку Київщини. По всій Україні була оголошена повітряна тривога.
  • Мер Києва Віталій Кличко повідомив про падіння уламків ракет на території однієї зі столичних лікарень, крім того, уламки розлетілись ще по двох місцях в Оболонському районі.

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Теми: Київракетний ударвійна
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