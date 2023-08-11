Атака на Київ: крім Оболонського, уламки ракет впали у Дніпровському районі
П'ятниця, 11 серпня 2023, 12:29
Уламки запущених росіянами по Київщині ракет 11 серпня упали не лише в Оболонському, а й у Дніпровському районі.
Джерело: КМВА у Telegram
Деталі: Повідомляється, що в Оболонському районі міста уламки впали на територію дитячої лікарні - пошкоджень, загорання та потерпілих немає.
Також уламки були зафіксовані в одному з житлових масивів району. Екстрені служби обстежили ситуацію. Загорання ліквідовано.
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Інформації про потерпілих та травмованих немає.
Що було раніше:
- Вранці 11 серпня ПС повідомили про пуски аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал" з МіГ-31К у напрямку Київщини. По всій Україні була оголошена повітряна тривога.
- Мер Києва Віталій Кличко повідомив про падіння уламків ракет на території однієї зі столичних лікарень, крім того, уламки розлетілись ще по двох місцях в Оболонському районі.
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