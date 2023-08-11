Атака на Київ: крім Оболонського, уламки ракет впали у Дніпровському районі

Уламки запущених росіянами по Київщині ракет 11 серпня упали не лише в Оболонському, а й у Дніпровському районі.

Джерело: КМВА у Telegram

Деталі: Повідомляється, що в Оболонському районі міста уламки впали на територію дитячої лікарні - пошкоджень, загорання та потерпілих немає.

Також уламки були зафіксовані в одному з житлових масивів району. Екстрені служби обстежили ситуацію. Загорання ліквідовано.

Інформації про потерпілих та травмованих немає.

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