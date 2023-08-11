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Атака на Киев: кроме Оболонского, обломки ракет упали в Днепровском районе

Станислав ПогориловПятница, 11 августа 2023, 12:29
Атака на Киев: кроме Оболонского, обломки ракет упали в Днепровском районе
Фото: Getty Images

Обломки запущенных россиянами на Киевщине ракет 11 августа упали не только в Оболонском, Днепровском районе.

Источник: КМВА в Telegram

Детали: Сообщается, что в Оболонском районе города обломки упали на территорию детской больницы - повреждений, возгорания и пострадавших нет.

Также обломки были зафиксированы в одном из жилых массивов района. Экстренные службы обследовали ситуацию. Возгорание ликвидировано.

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Информации о пострадавших и травмированных нет.

Что предшествовало:

  • Утром 11 августа ПС сообщили о пусках аэробаллистических ракет Х-47М2 "Кинжал" с МиГ-31К в направлении Киевщины. По всей Украине была объявлена воздушная тревога.
  • Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о падении обломков ракет на территории одной из столичных больниц, кроме того, обломки разлетелись еще по двум местам в Оболонском районе.

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Темы: Киевракетный ударвойна
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