Атака на Киев: кроме Оболонского, обломки ракет упали в Днепровском районе

Обломки запущенных россиянами на Киевщине ракет 11 августа упали не только в Оболонском, Днепровском районе.

Источник: КМВА в Telegram

Детали: Сообщается, что в Оболонском районе города обломки упали на территорию детской больницы - повреждений, возгорания и пострадавших нет.

Также обломки были зафиксированы в одном из жилых массивов района. Экстренные службы обследовали ситуацию. Возгорание ликвидировано.

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Информации о пострадавших и травмированных нет.

Что предшествовало:

Утром 11 августа ПС сообщили о пусках аэробаллистических ракет Х-47М2 "Кинжал" с МиГ-31К в направлении Киевщины. По всей Украине была объявлена воздушная тревога.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о падении обломков ракет на территории одной из столичных больниц, кроме того, обломки разлетелись еще по двум местам в Оболонском районе.