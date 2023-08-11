Атака на Киев: кроме Оболонского, обломки ракет упали в Днепровском районе

Обломки запущенных россиянами на Киевщине ракет 11 августа упали не только в Оболонском, Днепровском районе.

Источник: КМВА в Telegram

Детали: Сообщается, что в Оболонском районе города обломки упали на территорию детской больницы - повреждений, возгорания и пострадавших нет.

Также обломки были зафиксированы в одном из жилых массивов района. Экстренные службы обследовали ситуацию. Возгорание ликвидировано.

Информации о пострадавших и травмированных нет.

Что предшествовало: