Атака на Киев: кроме Оболонского, обломки ракет упали в Днепровском районе
Пятница, 11 августа 2023, 12:29
Обломки запущенных россиянами на Киевщине ракет 11 августа упали не только в Оболонском, Днепровском районе.
Источник: КМВА в Telegram
Детали: Сообщается, что в Оболонском районе города обломки упали на территорию детской больницы - повреждений, возгорания и пострадавших нет.
Также обломки были зафиксированы в одном из жилых массивов района. Экстренные службы обследовали ситуацию. Возгорание ликвидировано.
Реклама:
Информации о пострадавших и травмированных нет.
Что предшествовало:
- Утром 11 августа ПС сообщили о пусках аэробаллистических ракет Х-47М2 "Кинжал" с МиГ-31К в направлении Киевщины. По всей Украине была объявлена воздушная тревога.
- Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о падении обломков ракет на территории одной из столичных больниц, кроме того, обломки разлетелись еще по двум местам в Оболонском районе.
ВИДЕО ДНЯ