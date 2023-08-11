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На кордоні Рівненщини і Білорусі збільшили кількість постів і заклали десятки тисяч мін − Наєв

Ірина БалачукП'ятниця, 11 серпня 2023, 12:28
На кордоні Рівненщини і Білорусі збільшили кількість постів і заклали десятки тисяч мін − Наєв
ФОТО З FACEBOOK КОМАНДУВАННЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ЗСУ

На ділянці кордону Рівненської області та Білорусі збільшили кількість спостережних постів, створили нові опорні позиції та заклали міни; ознак того, що ворог готується до наступу з півночі наразі немає, повідомив командувач Об'єднаних сил ЗС України Сергій Наєв.

Джерело: Командування ОС у Facebook

Пряма мова Наєва: "На ділянці кордону на території Рівненської області збільшено кількість спостережних постів, утворено нові опорні позиції, відкрито більше 15-ти нових опорних позицій, укладено десятки тисяч мін і серед них не менше 20 відсотків – це протипіхотні міни в керованому варіанті". 

 
Фото з Facebook командування Об'єднаних сил ЗС України

Деталі: Він підкреслив, що станом на зараз на Волинському напрямку немає ознак того, що ворог готується до наземної наступальної операції, але сили оборони завжди розраховують на найгірший варіант розвитку подій і готуються до цього. 

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Фото з Facebook командування Об'єднаних сил ЗС України

Наєв нагадав, що місяць тому командувачі та командири у Північній операційній зоні отримали завдання щодо мінування місцевості, облаштування нових оборонних позицій, зміцнення охорони та оборони важливих цивільних об’єктів критичної інфраструктури.

Поставлені завдання виконали. 

 
Фото з Facebook командування Об'єднаних сил ЗС України

"На даний час загрози немає, але вона може утворитися в подальшому. І для того, щоб починаючи з цього дня ворогові створити необхідні сили і розпочати тут наступальні дії, йому знадобиться не менше півтора місяця", − запевнив Наєв.

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Теми: Рівненська областьБілоруськордон
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