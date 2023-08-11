На кордоні Рівненщини і Білорусі збільшили кількість постів і заклали десятки тисяч мін − Наєв
На ділянці кордону Рівненської області та Білорусі збільшили кількість спостережних постів, створили нові опорні позиції та заклали міни; ознак того, що ворог готується до наступу з півночі наразі немає, повідомив командувач Об'єднаних сил ЗС України Сергій Наєв.
Джерело: Командування ОС у Facebook
Пряма мова Наєва: "На ділянці кордону на території Рівненської області збільшено кількість спостережних постів, утворено нові опорні позиції, відкрито більше 15-ти нових опорних позицій, укладено десятки тисяч мін і серед них не менше 20 відсотків – це протипіхотні міни в керованому варіанті".
Деталі: Він підкреслив, що станом на зараз на Волинському напрямку немає ознак того, що ворог готується до наземної наступальної операції, але сили оборони завжди розраховують на найгірший варіант розвитку подій і готуються до цього.
Наєв нагадав, що місяць тому командувачі та командири у Північній операційній зоні отримали завдання щодо мінування місцевості, облаштування нових оборонних позицій, зміцнення охорони та оборони важливих цивільних об’єктів критичної інфраструктури.
Поставлені завдання виконали.
"На даний час загрози немає, але вона може утворитися в подальшому. І для того, щоб починаючи з цього дня ворогові створити необхідні сили і розпочати тут наступальні дії, йому знадобиться не менше півтора місяця", − запевнив Наєв.