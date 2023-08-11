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На границе Ровенщины и Беларуси увеличили количество постов и заложили десятки тысяч мин − Наев

Ирина БалачукПятница, 11 августа 2023, 12:28
На границе Ровенщины и Беларуси увеличили количество постов и заложили десятки тысяч мин − Наев
ФОТО ИЗ FACEBOOK КОМАНДОВАНИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ ВСУ

На участке границы Ровенской области и Беларуси увеличили количество наблюдательных постов, создали новые опорные позиции и заложили мины; признаков того, что враг готовится к наступлению с севера пока нет, сообщил командующий Объединенных сил ВС Украины Сергей Наев.

Источник: Командование ОС в Facebook

Прямая речь Наева: "На участке границы на территории Ровенской области увеличено количество наблюдательных постов, образованы новые опорные позиции, открыто более 15-ти новых опорных позиций, уложены десятки тысяч мин и среди них не менее 20 процентов − это противопехотные мины в управляемом варианте". 

 
ФОТО ИЗ FACEBOOK КОМАНДОВАНИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ ВСУ

Детали: Он подчеркнул, что по состоянию на сейчас на Волынском направлении нет признаков того, что враг готовится к наземной наступательной операции, но силы обороны всегда рассчитывают на худший вариант развития событий и готовятся к этому. 

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ФОТО ИЗ FACEBOOK КОМАНДОВАНИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ ВСУ

Наев напомнил, что месяц назад командующие и командиры в Северной операционной зоне получили задание по минированию местности, обустройству новых оборонительных позиций, укреплению охраны и обороны важных гражданских объектов критической инфраструктуры.

Поставленные задачи выполнили. 

 
ФОТО ИЗ FACEBOOK КОМАНДОВАНИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ ВСУ

"В настоящее время угрозы нет, но она может образоваться в дальнейшем. И для того, чтобы, начиная с этого дня врагу создать необходимые силы и начать здесь наступательные действия, ему понадобится не менее полутора месяцев", − заверил Наев.

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Темы: Ровенская областьБеларусьграница
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