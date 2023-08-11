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Росіяни вдарили ракетою по Прикарпаттю: загинула дитина

Ірина БалачукП'ятниця, 11 серпня 2023, 13:34
Росіяни вдарили ракетою по Прикарпаттю: загинула дитина
Фото ОГП

Дитина загинула у результаті російського ракетного удару по Прикарпаттю вранці 11 серпня.

Джерело: голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук у Facebook, МВС, ОГП 

Пряма мова Онищук: "Ранок п’ятниці почався з повітряної тривоги. Маємо влучання і в нашій області по цивільному об’єкту.

Є постраждалі, серед яких дитина, яку в критичному стані було доставлено до лікарні. Медики робили все можливе, але, на жаль, врятувати життя дитині не вдалося".

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Деталі: В МВС уточнили, що близько 10:00 окупанти вдарили аеробалістичними ракетами по житловому будинку в Коломийському районі.

Ракета влучила на територію приватного будинку, де жила сім’я з трьома дітьми. Внаслідок обстрілу загинув 8-річний хлопчик. Дані щодо інших постраждалих наразі уточнюються. 

 
Фото ОГП

Вибуховою хвилею та уламками частково зруйновано господарчу споруду. На місці працюють необхідні служби. 

ВІДЕО ДНЯ
 
фото ОГП

Прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України). 

 
Фото оГП

Передісторія: 

Теми: Івано-Франківська областьракетний удардітижертви
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