Росіяни вдарили ракетою по Прикарпаттю: загинула дитина
Дитина загинула у результаті російського ракетного удару по Прикарпаттю вранці 11 серпня.
Джерело: голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук у Facebook, МВС, ОГП
Пряма мова Онищук: "Ранок п’ятниці почався з повітряної тривоги. Маємо влучання і в нашій області по цивільному об’єкту.
Є постраждалі, серед яких дитина, яку в критичному стані було доставлено до лікарні. Медики робили все можливе, але, на жаль, врятувати життя дитині не вдалося".
Деталі: В МВС уточнили, що близько 10:00 окупанти вдарили аеробалістичними ракетами по житловому будинку в Коломийському районі.
Ракета влучила на територію приватного будинку, де жила сім’я з трьома дітьми. Внаслідок обстрілу загинув 8-річний хлопчик. Дані щодо інших постраждалих наразі уточнюються.
Вибуховою хвилею та уламками частково зруйновано господарчу споруду. На місці працюють необхідні служби.
Прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
Передісторія:
- Вранці 11 серпня влада України оголошувала повітряну тривогу по всій території країни через небезпеку ракетних ударів, у Києві чули звуки вибухів, КМВА повідомила, що працює ППО.