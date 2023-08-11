Росіяни вдарили ракетою по Прикарпаттю: загинула дитина

Дитина загинула у результаті російського ракетного удару по Прикарпаттю вранці 11 серпня.

Джерело: голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук у Facebook, МВС, ОГП

Пряма мова Онищук: "Ранок п’ятниці почався з повітряної тривоги. Маємо влучання і в нашій області по цивільному об’єкту.

Є постраждалі, серед яких дитина, яку в критичному стані було доставлено до лікарні. Медики робили все можливе, але, на жаль, врятувати життя дитині не вдалося".

Деталі: В МВС уточнили, що близько 10:00 окупанти вдарили аеробалістичними ракетами по житловому будинку в Коломийському районі.



Ракета влучила на територію приватного будинку, де жила сім’я з трьома дітьми. Внаслідок обстрілу загинув 8-річний хлопчик. Дані щодо інших постраждалих наразі уточнюються.

Фото ОГП

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фото ОГП

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Фото оГП

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