Россияне ударили ракетой по Прикарпатью: погиб ребенок
Ребенок погиб в результате российского ракетного удара по Прикарпатью утром 11 августа.
Источник: глава Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук в Facebook, МВД, ОГП
Прямая речь Онищук: "Утро пятницы началось с воздушной тревоги. Есть попадание и в нашей области по гражданскому объекту.
Есть пострадавшие, среди которых ребенок, который в критическом состоянии был доставлен в больницу. Медики делали все возможное, но, к сожалению, спасти жизнь ребенку не удалось".
Детали: В МВД уточнили, что около 10:00 оккупанты ударили аэробаллистическими ракетами по жилому дому в Коломыйском районе.
Ракета попала на территорию частного дома, где жила семья с тремя детьми. В результате обстрела погиб 8-летний мальчик. Данные о других пострадавших пока уточняются.
Взрывной волной и обломками частично разрушено хозяйственное сооружение. На месте работают необходимые службы.
Прокуратура начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
Предыстория:
- Утром 11 августа власти Украины объявляли воздушную тревогу по всей территории страны из-за опасности ракетных ударов, в Киеве слышали звуки взрывов, КГВА сообщала, что работает ПВО.