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Россияне ударили ракетой по Прикарпатью: погиб ребенок

Ирина БалачукПятница, 11 августа 2023, 13:34
Россияне ударили ракетой по Прикарпатью: погиб ребенок
Фото ОГП

Ребенок погиб в результате российского ракетного удара по Прикарпатью утром 11 августа.

Источник: глава Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук в Facebook, МВД, ОГП 

Прямая речь Онищук: "Утро пятницы началось с воздушной тревоги. Есть попадание и в нашей области по гражданскому объекту.

Есть пострадавшие, среди которых ребенок, который в критическом состоянии был доставлен в больницу. Медики делали все возможное, но, к сожалению, спасти жизнь ребенку не удалось".

Детали: В МВД уточнили, что около 10:00 оккупанты ударили аэробаллистическими ракетами по жилому дому в Коломыйском районе.

Ракета попала на территорию частного дома, где жила семья с тремя детьми. В результате обстрела погиб 8-летний мальчик. Данные о других пострадавших пока уточняются. 

 
фото ОГП

Взрывной волной и обломками частично разрушено хозяйственное сооружение. На месте работают необходимые службы. 

 
Фото ОГП

Прокуратура начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины). 

 
Фото ОГП

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Темы: Ивано-Франковская областьракетный удардетижертвы
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