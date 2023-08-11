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"Збирайте речі і на виїзд": в окупованому селі не даватимуть інсулін без паспорта РФ

Тетяна ЛозовенкоП'ятниця, 11 серпня 2023, 16:25
Збирайте речі і на виїзд: в окупованому селі не даватимуть інсулін без паспорта РФ
Олександр Дудка, призначений Росією керувати окупованим селом Лазурне на Херсонсщині, скрін з відеозвернення в телеграм-каналі села

Призначений Росією голова окупованого смт Лазурне Херсонської області заявив, що жителям без паспорта РФ не видаватимуть інсулін та інші медикаменти, а також пригрозив вивезти на лінію розмежування "дітей ждунів", які не хочуть навчатися в російських школах.

Джерело: Telegram-канал Сирена з посиланням на відеозвернення так званого "голови" селища Олександра Дудки

Пряма мова: "Вийшов уже офіційний документ (окупаційної адміністрації - ред.), що медичні препарати, які закуповуються з бюджету Росії, не будуть видаватися іноземним громадянам, тобто громадянам України.

Насамперед це стосується інсулінових, які на собі вже відчули, як бути громадянином іншої країни.

Те саме стосується видачі гуманітарної допомоги та інших питань тих людей, які на цей час не оформили паспорт РФ".

Деталі: Він також показав на камеру список "дітей ждунів", які "жодного разу не були в школі", маючи на увазі російські школи, хоча українці на окупованих територіях можуть навчатися онлайн у школах України. 

Він погрожує батькам притягненням до кримінальної відповідальності, а також тим, що посадить дітей в автобуси, вивезе на смугу розмежування і відправить "до ваших українських шкіл", де вони навчатимуться, якщо "гидують російською".

При цьому він стверджує, що на окупованих територіях нібито не переслідують україномовних і потрібно, щоб людина лише "поважала країну, яка її прийняла і забезпечує її безпеку". Далі він підсумував: 

Пряма мова: "Шановні мої ждуни, зараз пропоную визначитися, як ви будете жити, де ви будете жити і за якими законами. Якщо закони РФ вам не подобаються – збирайте речі і на виїзд.

Я думаю, мене підтримають усі (так звані - ред.) правоохоронні органи, щоб ви спокійно виїхали, поки у вас є можливість. Далі - буде складніше.

... Це свавілля каратиметься жорстоко і нещадно".

сми Лазурне, Херсонська область
смт Лазурне, Херсонська область
скрін з мапи deepstate

Що передувало: 

  • Дудка не вперше виступає з подібними заявами. У червні він обіцяв, що без паспортів РФ "через якісь 2-3 тижні люди не зможуть отримати гумдопомогу, влаштуватися на роботу, отримати пенсії"

Теми: Херсонська областьокупаціямедицинадіти
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