"Збирайте речі і на виїзд": в окупованому селі не даватимуть інсулін без паспорта РФ

Призначений Росією голова окупованого смт Лазурне Херсонської області заявив, що жителям без паспорта РФ не видаватимуть інсулін та інші медикаменти, а також пригрозив вивезти на лінію розмежування "дітей ждунів", які не хочуть навчатися в російських школах.

Джерело: Telegram-канал Сирена з посиланням на відеозвернення так званого "голови" селища Олександра Дудки

Пряма мова: "Вийшов уже офіційний документ (окупаційної адміністрації - ред.), що медичні препарати, які закуповуються з бюджету Росії, не будуть видаватися іноземним громадянам, тобто громадянам України.

Насамперед це стосується інсулінових, які на собі вже відчули, як бути громадянином іншої країни.

Реклама:

Те саме стосується видачі гуманітарної допомоги та інших питань тих людей, які на цей час не оформили паспорт РФ".

Деталі: Він також показав на камеру список "дітей ждунів", які "жодного разу не були в школі", маючи на увазі російські школи, хоча українці на окупованих територіях можуть навчатися онлайн у школах України.

Він погрожує батькам притягненням до кримінальної відповідальності, а також тим, що посадить дітей в автобуси, вивезе на смугу розмежування і відправить "до ваших українських шкіл", де вони навчатимуться, якщо "гидують російською".

ВІДЕО ДНЯ

При цьому він стверджує, що на окупованих територіях нібито не переслідують україномовних і потрібно, щоб людина лише "поважала країну, яка її прийняла і забезпечує її безпеку". Далі він підсумував:

Пряма мова: "Шановні мої ждуни, зараз пропоную визначитися, як ви будете жити, де ви будете жити і за якими законами. Якщо закони РФ вам не подобаються – збирайте речі і на виїзд.

Я думаю, мене підтримають усі (так звані - ред.) правоохоронні органи, щоб ви спокійно виїхали, поки у вас є можливість. Далі - буде складніше.

... Це свавілля каратиметься жорстоко і нещадно".

смт Лазурне, Херсонська область скрін з мапи deepstate

Що передувало: