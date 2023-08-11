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"Собирайте вещи и на выезд": в оккупированном селе не будут давать инсулин без паспорта РФ

Татьяна ЛозовенкоПятница, 11 августа 2023, 16:25
Собирайте вещи и на выезд: в оккупированном селе не будут давать инсулин без паспорта РФ
Александр Дудка, назначенный Россией управлять оккупированным селом Лазурное на Херсонщине, скрин с видеообращения в телеграм-канале села

Назначенный Россией глава оккупированного пгт Лазурное Херсонской области заявил, что жителям без паспорта РФ не будут выдавать инсулин и другие медикаменты, а также пригрозил вывезти на линию разграничения "детей ждунов", которые не хотят учиться в российских школах.

Источник: Telegram-канал Сирена со ссылкой на видеообращение так называемого  "главы" поселка Александра Дудки

Прямая речь: "Вышел уже официальный документ (оккупационной администрации - ред.), что медицинские препараты, приобретаемые с бюджета России, не будут выдаваться иностранным гражданам, то есть гражданам Украины.

В первую очередь это касается инсулиновых, которые на себе уже прочувствовали, как быть гражданином другой страны.

То же касается выдачи гуманитарной помощи и других вопросов тех людей, которые в настоящее время не оформили паспорт РФ".

Детали: Он также показал на камеру список "детей ждунов", которые "ни разу не были в школе", имея в виду российские школы, хотя украинцы на оккупированных территориях могут учиться онлайн в школах Украины. 

Он угрожает родителям привлечением к уголовной ответственности, а также тем, что посадит детей в автобусы, вывезет на полосу разграничения и отправит "в ваши украинские школы", где они будут учиться, если "брезгуют русским".

При этом он утверждает, что на оккупированных территориях якобы не преследуются украиноговорящие и требуется, чтобы человек лишь "уважал страну, которая его приняла и обеспечивает его безопасность". Далее он подытожил: 

Прямая речь: "Уважаемые мои ждуны, сейчас предлагаю определиться, как вы будете жить, где вы будете жить и по каким законам. Если законы РФ вам не нравятся – собирайте вещи и на выезд.

Я думаю, меня поддержат все (так называемые - ред.) правоохранительные органы, дабы вы спокойно уехали пока у вас есть возможность. Дальше – будем сложнее.

… Этот беспредел будет караться жестоко и беспощадно".

пгт Лазурне, Херсонская область
пгт Лазурне, Херсонская область
скрін з мапи deepstate

Что предшествовало: 

  • Дудка не впервые выступает с подобными заявлениями. В июне он обещал, что без паспортов РФ "через какие-то 2-3 недели люди не смогут получить гумпомощь, устроиться на работу, получить пенсии"

Темы: Херсонская областьоккупациямедицинадети
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