Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

"Собирайте вещи и на выезд": в оккупированном селе не будут давать инсулин без паспорта РФ

Татьяна ЛозовенкоПятница, 11 августа 2023, 16:25
Собирайте вещи и на выезд: в оккупированном селе не будут давать инсулин без паспорта РФ
Александр Дудка, назначенный Россией управлять оккупированным селом Лазурное на Херсонщине, скрин с видеообращения в телеграм-канале села

Назначенный Россией глава оккупированного пгт Лазурное Херсонской области заявил, что жителям без паспорта РФ не будут выдавать инсулин и другие медикаменты, а также пригрозил вывезти на линию разграничения "детей ждунов", которые не хотят учиться в российских школах.

Источник: Telegram-канал Сирена со ссылкой на видеообращение так называемого  "главы" поселка Александра Дудки

Прямая речь: "Вышел уже официальный документ (оккупационной администрации - ред.), что медицинские препараты, приобретаемые с бюджета России, не будут выдаваться иностранным гражданам, то есть гражданам Украины.

В первую очередь это касается инсулиновых, которые на себе уже прочувствовали, как быть гражданином другой страны.

Реклама:

То же касается выдачи гуманитарной помощи и других вопросов тех людей, которые в настоящее время не оформили паспорт РФ".

Детали: Он также показал на камеру список "детей ждунов", которые "ни разу не были в школе", имея в виду российские школы, хотя украинцы на оккупированных территориях могут учиться онлайн в школах Украины. 

Он угрожает родителям привлечением к уголовной ответственности, а также тем, что посадит детей в автобусы, вывезет на полосу разграничения и отправит "в ваши украинские школы", где они будут учиться, если "брезгуют русским".

ВИДЕО ДНЯ

При этом он утверждает, что на оккупированных территориях якобы не преследуются украиноговорящие и требуется, чтобы человек лишь "уважал страну, которая его приняла и обеспечивает его безопасность". Далее он подытожил: 

Прямая речь: "Уважаемые мои ждуны, сейчас предлагаю определиться, как вы будете жить, где вы будете жить и по каким законам. Если законы РФ вам не нравятся – собирайте вещи и на выезд.

Я думаю, меня поддержат все (так называемые - ред.) правоохранительные органы, дабы вы спокойно уехали пока у вас есть возможность. Дальше – будем сложнее.

… Этот беспредел будет караться жестоко и беспощадно".

пгт Лазурне, Херсонская область
пгт Лазурне, Херсонская область
скрін з мапи deepstate

Что предшествовало: 

  • Дудка не впервые выступает с подобными заявлениями. В июне он обещал, что без паспортов РФ "через какие-то 2-3 недели люди не смогут получить гумпомощь, устроиться на работу, получить пенсии"

Темы: Херсонская областьоккупациямедицинадети
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Зеленский объяснил, почему ВСУ не перебрасывают все силы на юг: Оккупанты на это и надеются

Индия успешно посадила на Луну космический модуль

Рада возобновила отчетность политический партий

Зеленский: Россия может закрыть глаза на потерю Крыма, как сделала это с другими территориями

Разведка выманила в Украину российский вертолет Ми-8 с пилотом

Зеленский о вероятной отставке Резникова: кадровые решения комментируются, когда есть указ

Все новости...
Херсонская область
На оккупированном Джарылгаче пожары уничтожили всю заповедную зону
ВСУ попали в пункт управления оккупантов в Новой Каховке – Стратком
Минобороны о "рейде через Днепр": Не подтверждаем по состоянию на сейчас
Последние новости
19:22
Президент Латвии готовится официально объявить кандидатуру нового премьера
19:07
Премьер Японии анонсировал помощь Украине на 7 миллиардов долларов
18:50
Франция не признает аннексию Россией оккупированных украинских территорий − Макрон
18:39
После полной изоляции последних лет КНДР открывает границы, опасаясь массового голода
18:35
Зеленский рассказал, как будет поступать в Украину 61 истребитель F-16
18:29
Зеленский: Выборы в США могут сказаться на поддержке Украины
18:21
После таяния льда в Альпах нашли тело лыжника, погибшего 22 года назад
18:21
Зеленский объяснил, почему ВСУ не перебрасывают все силы на юг: Оккупанты на это и надеются
18:08
Рада расторгла Соглашение с Беларусью о трудовой деятельности
18:07
Предоставленные Украине дальнобойные ракеты почти 100-процентно попадают – Зеленский
Все новости...
Реклама: