У Кабміні заперечили, що ліквідовуватимуть посаду уповноваженого з питань зниклих безвісти

У Міністерстві з питань реінтеграції окупованих територій заявили, що інформація про нібито ліквідацію посади уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин не відповідає дійсності.

Джерело: Мінреінтеграції

Деталі: 10 серпня уповноважений із питань зниклих безвісти осіб Олег Котенко заявив, що Кабінет міністрів на нараді ухвалив рішення про ліквідацію Офісу уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин.

Втім 11 серпня у Мінреінтеграції зазначили, що на нараді розглядали питання про перехід функціоналу щодо зниклих безвісти до МВС, Міноборони та Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими. Про ліквідацію посади Уповноваженого або про звільнення Олега Котенка не йшлося.

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Дослівно: "Така ідея обговорюється у світлі того, що вказані відомства інституційно краще пристосовані для виконання функцій щодо зниклих безвісти. МВС відповідає за ведення реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин.

Також МВС має розшукові можливості. Міноборони має можливості з пошуку тіл загиблих у районах бойових дій. А Координаційний штаб має досвід з повернення як полонених, так і тіл загиблих оборонців".

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