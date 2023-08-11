Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Кабмине отрицают, что будут ликвидировать должность и офис уполномоченного по вопросам пропавших без вести

"Украинская правда"Пятница, 11 августа 2023, 18:48
В Кабмине отрицают, что будут ликвидировать должность и офис уполномоченного по вопросам пропавших без вести
Фото: Facebook/Олег Котенко

В Министерстве по вопросам реинтеграции оккупированных территорий заявили, что информация о якобы ликвидации должности уполномоченного по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах не соответствует действительности.

Источник: Минреинтеграции

Детали: 10 августа уполномоченный по вопросам пропавших без вести лиц Олег Котенко заявил, что Кабинет министров на совещании принял решение о ликвидации Офиса уполномоченного по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах.

Впрочем, 11 августа в Минреинтеграции отметили, что на совещании рассматривали вопрос о переходе функционала по пропавшим без вести в МВД, Минобороны и Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными. О ликвидации должности Уполномоченного или об увольнении Олега Котенко речь не шла.

Реклама:

Дословно: "Такая идея обсуждается в свете того, что указанные ведомства институционально лучше приспособлены для выполнения функций по пропавшим без вести. МВД отвечает за ведение реестра лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах.

Также МВД имеет розыскные возможности. Минобороны имеет возможности по поиску тел погибших в районах боевых действий. А Координационный штаб имеет опыт по возвращению как пленных, так и тел погибших защитников".

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • В апреле 2022 года Кабмин образовал в аппарате Минреинтеграции должность уполномоченного по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, а также его Секретариат.
  • Как отчитывался уполномоченный, за 2022 год его Офис организовал 16 передач тел погибших, вернув 869 тел; создал 7 групп по поиску тел, вещей и документов погибших людей, которые совершили более 50 выездов на деоккупированные территории и эксгумировали более 700 тел, вещей и документов; разыскал и вернул для захоронения более 3000 тел погибших из зон боевых столкновений. Всего было возбуждено почти 14 тысяч дел по розыску пропавших без вести людей.

Темы: войнаКабинет министровобменпленные
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, видео, дополнено В РОССИИ РАЗБИЛСЯ САМОЛЕТ: СРЕДИ ПАССАЖИРОВ ЗНАЧИТСЯ ПРИГОЖИН − РОССМИ

Военный командир сдал в ломбард радиостанции и квадрокоптеры – прокуратура

Зеленский объяснил, почему ВСУ не перебрасывают все силы на юг: Оккупанты на это и надеются

Индия успешно посадила на Луну космический модуль

Рада возобновила отчетность политический партий

Зеленский: Россия может закрыть глаза на потерю Крыма, как сделала это с другими территориями

Все новости...
война
Кулеба заверил: Taurus и ATACMS Киев будет использовать исключительно в пределах Украины
Никаких решений о передаче Украине ракет Taurus немецкое правительство не принимало - СМИ
СНБО рекомендовал Залужному, кого назначать военкомами
Последние новости
21:01
Мелони о реакции Запада на оккупацию Крыма: "Мы ошиблись и должны это признать"
20:51
Россия хочет обменяться с Западом замороженными активами
20:30
42% украинцев против легализации однополых браков – опрос
20:27
фотоЗеленский встретился с президентом Венгрии: поговорили о Закарпатье
20:25
Рада упростила процедуру ввоза военной техники из стран НАТО
20:22
видеоЗалужный показал поднятый над Работино флаг Украины
20:10
УЗ добавляет рейсы в Харьков и три города на западе Украины
20:04
Основатель британской космической компании отправит на Луну флаг Украины
19:54
фото, видео, дополнено В РОССИИ РАЗБИЛСЯ САМОЛЕТ: СРЕДИ ПАССАЖИРОВ ЗНАЧИТСЯ ПРИГОЖИН − РОССМИ
19:52
Россия потеряла "Луну-25", Индия посадила модуль: почему страны снова гонятся за Луной
Все новости...
Реклама: