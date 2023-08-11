В Кабмине отрицают, что будут ликвидировать должность и офис уполномоченного по вопросам пропавших без вести
В Министерстве по вопросам реинтеграции оккупированных территорий заявили, что информация о якобы ликвидации должности уполномоченного по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах не соответствует действительности.
Источник: Минреинтеграции
Детали: 10 августа уполномоченный по вопросам пропавших без вести лиц Олег Котенко заявил, что Кабинет министров на совещании принял решение о ликвидации Офиса уполномоченного по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах.
Впрочем, 11 августа в Минреинтеграции отметили, что на совещании рассматривали вопрос о переходе функционала по пропавшим без вести в МВД, Минобороны и Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными. О ликвидации должности Уполномоченного или об увольнении Олега Котенко речь не шла.
Дословно: "Такая идея обсуждается в свете того, что указанные ведомства институционально лучше приспособлены для выполнения функций по пропавшим без вести. МВД отвечает за ведение реестра лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах.
Также МВД имеет розыскные возможности. Минобороны имеет возможности по поиску тел погибших в районах боевых действий. А Координационный штаб имеет опыт по возвращению как пленных, так и тел погибших защитников".
Предыстория:
- В апреле 2022 года Кабмин образовал в аппарате Минреинтеграции должность уполномоченного по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, а также его Секретариат.
- Как отчитывался уполномоченный, за 2022 год его Офис организовал 16 передач тел погибших, вернув 869 тел; создал 7 групп по поиску тел, вещей и документов погибших людей, которые совершили более 50 выездов на деоккупированные территории и эксгумировали более 700 тел, вещей и документов; разыскал и вернул для захоронения более 3000 тел погибших из зон боевых столкновений. Всего было возбуждено почти 14 тысяч дел по розыску пропавших без вести людей.