В Кабмине отрицают, что будут ликвидировать должность и офис уполномоченного по вопросам пропавших без вести

В Министерстве по вопросам реинтеграции оккупированных территорий заявили, что информация о якобы ликвидации должности уполномоченного по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах не соответствует действительности.

Источник: Минреинтеграции

Детали: 10 августа уполномоченный по вопросам пропавших без вести лиц Олег Котенко заявил, что Кабинет министров на совещании принял решение о ликвидации Офиса уполномоченного по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах.

Впрочем, 11 августа в Минреинтеграции отметили, что на совещании рассматривали вопрос о переходе функционала по пропавшим без вести в МВД, Минобороны и Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными. О ликвидации должности Уполномоченного или об увольнении Олега Котенко речь не шла.

Дословно: "Такая идея обсуждается в свете того, что указанные ведомства институционально лучше приспособлены для выполнения функций по пропавшим без вести. МВД отвечает за ведение реестра лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах.

Также МВД имеет розыскные возможности. Минобороны имеет возможности по поиску тел погибших в районах боевых действий. А Координационный штаб имеет опыт по возвращению как пленных, так и тел погибших защитников".

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