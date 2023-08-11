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Чи є "хороші росіяни" і чим небезпечний Дудь: ССО привідкрили секрети своїх ІПСО

Валентина РоманенкоП'ятниця, 11 серпня 2023, 19:10
Чи є хороші росіяни і чим небезпечний Дудь: ССО привідкрили секрети своїх ІПСО
ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО getty images

У складі Сил спецоперацій ЗСУ діють підрозділи інформаційно-психологічних операцій, які зменшують спроможності російського ворога на полі бою.

Джерело: пресслужба ССО

Дослівно: "Воїн підрозділу ІПСО ССО України - про війну, Дудя, розгін фейків навколо бригади "Магура" і "хороших росіян"".

Деталі: Сили спецоперацій мають три основні складові: бойові підрозділи спецоперацій, рух опору та підрозділи інформаційно-психологічних операцій.

Робота останніх до цього часу залишалася в тіні. Тепер же ССО привідкривають специфіку їхньої, не менш важливої, роботи.

Як додатково пояснили УП в пресслужбі ССО, операції ІПСО спрямовані виключно на росіян, щодо громадян України ці підрозділи діють виключно режимі об’єктивного інформування.

Пряма мова бійця з позивним "Браво": "Підрозділи інформаційно-психологічних операцій у складі ССО – це окремий компонент, який проводить оборонні чи наступальні психологічні операції, що зменшують спроможності ворога на полі бою, а саме: змушують противника відходити від займаних позицій, здаватись у полон заради збереження свого життя, саботувати накази командування і аж до повернення на свою територію задля вирішення соціально-побутових питань у своєму домі, а не на території нашої країни.

Для них – це дезертирство, але вони чомусь бояться свого диктатора більше, ніж злочинних наказів свого командування. І ми нівелюємо це. Працюємо над цим".

Деталі: Боєць "Браво" також звернувся, до своїх опонентів – представників ІПСО країни-агресора: "Лояльність українців до росіян, знищена вашими ж ракетами та кулями. Весь цивілізований світ стоїть за Україною. Жодні ваші інформаційні матеріали чи заяви не змиють кров наших жінок та дітей з ваших рук. Тому задумайтеся, чи потрібно в цій війні виправдовувати своїх військових терористів та диктаторський режим".

Теми: ССО
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