Есть ли "хорошие русские" и чем опасен Дудь: ССО приоткрыли секреты своих ИПСО

В составе Сил спецопераций ВСУ действуют подразделения информационно-психологических операций, которые уменьшают способности российских оккупантов на поле боя.

Источник: пресс-служба ССО

Дословно: "Воин подразделения ИПСО ССО Украины - о войне, Дудя, разгоне фейков вокруг бригады "Магура" и "хороших русских"".

Детали: Силы спецопераций имеют три основные составляющие: боевые подразделения спецопераций, движение сопротивления и подразделения информационно-психологических операций.

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Работа последних до сих пор оставалась в тени. Теперь же ССО приоткрывают специфику их, не менее важной, работы.

Как дополнительно объяснили УП в пресс-службе ССО, операции ИПСО направлены исключительно на россиян, в отношении граждан Украины эти подразделения действуют исключительно режиме объективного информирования.

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Прямая речь бойца с позывным "Браво": "Подразделения информационно-психологических операций в составе ССО - это отдельный компонент, который проводит оборонительные или наступательные психологические операции, уменьшают способности врага на поле боя, а именно: заставляют противника отходить от занимаемых позиций, сдаваться в плен ради сохранения своей жизни, саботировать приказы командования и вплоть до возвращения на свою территорию для решения социально-бытовых вопросов в своем доме, а не на территории нашей страны.

Для них - это дезертирство, но они почему-то боятся своего диктатора больше, чем преступных приказов своего командования. И мы нивелируем это. Работаем над этим".

Детали: Боец "Браво" также обратился к своим оппонентам - представителям ИПСО страны-агрессора: "Лояльность украинцев к россиянам уничтожена вашими же ракетами и пулями. Весь цивилизованный мир стоит за Украиной. Никакие ваши информационные материалы или заявления не смоют кровь наших женщин и детей с ваших рук. Поэтому задумайтесь, нужно ли в этой войне оправдывать своих военных террористов и диктаторский режим".