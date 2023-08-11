Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Підготовку української "формули миру" підтримали вже 58 країн – Єрмак

"Українська правда"П'ятниця, 11 серпня 2023, 21:23
Підготовку української формули миру підтримали вже 58 країн – Єрмак
Фото ілюстративне

Вже 58 країн підтримали підготовку української Формули миру, повідомив у п'ятницю глава Офісу президента Андрій Єрмак. 

Джерело:  "Інтерфакс-Україна", який цитує Єрмака в ефірі телемарафону новин 

Пряма мова: "Якщо минулого разу (на зустрічі 5 серпня у Джидді, - ред.) в нас було 43 країни, сьогодні їх уже 58. І це ще не кінець, і ще я можу сказати, що в нас є велика кількість країн, яка хоче приєднатися".

Деталі: За словами Єрмака, уже створено 10 груп за кожним пунктом "формули миру". "В цих групах працюватимуть наші (українські, - УП) фахівці, також будуть залучені міжнародні експерти", - сказав він.

Реклама:

Пряма мова: "Наш план - розробити цю детальну програму за кожним пунктом нашої формули та зробити це вже до кінця цього місяця. Для того, щоб уже через місяць, як ми домовилися в Джидді, ми могли провести наступне засідання на рівні радників і вже обговорювати дату та місце проведення саміту".

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Андрій Єрмакформула миру
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відео, доповнено У РОСІЇ РОЗБИВСЯ ЛІТАК: СЕРЕД ПАСАЖИРІВ ЗНАЧИТЬСЯ ПРИГОЖИН − РОСЗМІ

Військовий командир здав у ломбард радіостанції та квадрокоптери – прокуратура

Зеленський пояснив, чому ЗСУ не перекидають всі сили на південь: Окупанти на це й сподіваються

Індія успішно посадила на Місяць космічний модуль

Рада відновила звітування політичних партій

Зеленський: Росія може заплющити очі на втрату Криму, як зробила це з іншими територіями

Усі новини...
Андрій Єрмак
У Джидді погодили не всі пункти "формули миру", є деякі суперечки
Жодних мирних ініціатив, крім формули миру Зеленського: Єрмак про успіх у Джидді
Єрмак про саміти миру й переговори: Росію треба буде залучати при закінченні війни
Останні новини
00:13
У Словаччині звільнили голову спецслужби, що фігурує в резонансній справі про топ-корупцію
23:51
Буданов розповів, скільки бомбардувальників Ту-22М3 залишилося в РФ
23:39
Жителі Естонії зібрали гроші на 21 розвідувальний дрон для України
23:13
Росавіація опублікувала список пасажирів літака, що впав: серед них Пригожин
22:47
Болгарія дає 150 тисяч євро на гуманітарну допомогу Україні
22:14
фото Путін на тлі оркестру згадав Гітлера і вручив нагороди окупантам
22:00
Вчені стверджують, що МРТ може краще виявляти рак простати, ніж аналіз крові – дослідження
21:57
Економічні новини 23 серпня: Індія здійснила посадку на Місяць, КНДР привідкриває кордони
21:52
Про ймовірну загибель Пригожина сказали на російському держканалі
21:50
Канада наклала санкції на російські банки, підприємства ВПК і ядерного сектора
Усі новини...
Реклама: