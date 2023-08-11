Підготовку української "формули миру" підтримали вже 58 країн – Єрмак

Вже 58 країн підтримали підготовку української Формули миру, повідомив у п'ятницю глава Офісу президента Андрій Єрмак.

Джерело: "Інтерфакс-Україна", який цитує Єрмака в ефірі телемарафону новин

Пряма мова: "Якщо минулого разу (на зустрічі 5 серпня у Джидді, - ред.) в нас було 43 країни, сьогодні їх уже 58. І це ще не кінець, і ще я можу сказати, що в нас є велика кількість країн, яка хоче приєднатися".

Деталі: За словами Єрмака, уже створено 10 груп за кожним пунктом "формули миру". "В цих групах працюватимуть наші (українські, - УП) фахівці, також будуть залучені міжнародні експерти", - сказав він.

Пряма мова: "Наш план - розробити цю детальну програму за кожним пунктом нашої формули та зробити це вже до кінця цього місяця. Для того, щоб уже через місяць, як ми домовилися в Джидді, ми могли провести наступне засідання на рівні радників і вже обговорювати дату та місце проведення саміту".

Передісторія: