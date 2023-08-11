Підготовку української "формули миру" підтримали вже 58 країн – Єрмак
Вже 58 країн підтримали підготовку української Формули миру, повідомив у п'ятницю глава Офісу президента Андрій Єрмак.
Джерело: "Інтерфакс-Україна", який цитує Єрмака в ефірі телемарафону новин
Пряма мова: "Якщо минулого разу (на зустрічі 5 серпня у Джидді, - ред.) в нас було 43 країни, сьогодні їх уже 58. І це ще не кінець, і ще я можу сказати, що в нас є велика кількість країн, яка хоче приєднатися".
Деталі: За словами Єрмака, уже створено 10 груп за кожним пунктом "формули миру". "В цих групах працюватимуть наші (українські, - УП) фахівці, також будуть залучені міжнародні експерти", - сказав він.
Пряма мова: "Наш план - розробити цю детальну програму за кожним пунктом нашої формули та зробити це вже до кінця цього місяця. Для того, щоб уже через місяць, як ми домовилися в Джидді, ми могли провести наступне засідання на рівні радників і вже обговорювати дату та місце проведення саміту".
Передісторія:
- 5 серпня у Саудівській Аравії пройшла зустріч щодо майбутнього саміту "формули миру", яку запропонував офіційний Київ.
- В зустрічі у Джидді, яка є вже другою зустріччю щодо саміту "формули миру" (після першої у Копенгагені) беруть участь радники з нацбезпеки та політичні радники лідерів близько 40 країн. Серед них і ті, що не входять до західного табору – зокрема, Китай, Індія, Індонезія, Мексика, Чилі, ПАР. Участь Китаю глава МЗС України назвав "суперпроривом". Росію, як відомо, до участі не запрошували.
- Після зустрічі у Саудівській Аравії глава Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що Україна планує провести два саміти щодо "формули миру", представленої Зеленським, один із самітів – із залученням Росії.
- Детальніше про зустріч у Саудівській Аравії читайте у статті "ЄвроПравди": Світ з Китаєм і без Росії. Як на Банковій готують "саміт миру" і переговори про завершення війни.