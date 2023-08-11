Подготовку украинской Формулы мира поддержали уже 58 стран

Уже 58 стран поддержали подготовку украинской Формулы мира, сообщил в пятницу 11 августа глава Офиса президента Андрей Ермак.

Источник: "Интерфакс-Украина", который цитирует Ермака в эфире телемарафона новостей

Прямая речь: "Если в прошлый раз (на встрече в Джидде 5 августа, - УП) у нас было 43 страны, сегодня их уже 58. И это еще не конец, и еще я могу сказать, что у нас есть большое количество стран, которые хотят присоединиться".

Детали: По словам Ермака, уже создано 10 групп по каждому пункту формулы мира. "В этих группах будут работать наши (украинские, - УП) специалисты, также будут привлечены международные эксперты", - сказал он.

Прямая речь: "Наш план – разработать эту подробную программу по каждому пункту нашей формулы и сделать это уже до конца этого месяца. Для того, чтобы уже через месяц, как мы договорились в Джидде, мы могли провести следующее заседание на уровне советников и уже обсуждать дату и место проведения саммита".

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