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Подготовку украинской Формулы мира поддержали уже 58 стран

"Украинская правда"Пятница, 11 августа 2023, 21:23
Подготовку украинской Формулы мира поддержали уже 58 стран
Фото иллюстративное

Уже 58 стран поддержали подготовку украинской Формулы мира, сообщил в пятницу 11 августа глава Офиса президента Андрей Ермак.

Источник: "Интерфакс-Украина", который цитирует Ермака в эфире телемарафона новостей

Прямая речь: "Если в прошлый раз (на встрече в Джидде 5 августа, - УП) у нас было 43 страны, сегодня их уже 58. И это еще не конец, и еще я могу сказать, что у нас есть большое количество стран, которые хотят присоединиться".

Детали: По словам Ермака, уже создано 10 групп по каждому пункту формулы мира. "В этих группах будут работать наши (украинские, - УП) специалисты, также будут привлечены международные эксперты", - сказал он.

Прямая речь: "Наш план – разработать эту подробную программу по каждому пункту нашей формулы и сделать это уже до конца этого месяца. Для того, чтобы уже через месяц, как мы договорились в Джидде, мы могли провести следующее заседание на уровне советников и уже обсуждать дату и место проведения саммита".

Предыстория:

  • 5 августа в Саудовской Аравии прошла встреча относительно будущего саммита "формулы мира", которую предложил официальный Киев.
  • Во встрече в Джидде, которая является уже второй встречей по саммиту "формулы мира" (после первой в Копенгагене) принимают участие советники по нацбезопасности и политические советники лидеров около 40 стран. Среди них и те, которые не входят в западный лагерь - в частности, Китай, Индия, Индонезия, Мексика, Чили, ЮАР. Участие Китая глава МИД Украины назвал "суперпрорывом". Россию, как известно, к участию не приглашали.
  • После встречи в Саудовской Аравии глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что Украина планирует провести два саммита по "формуле мира", представленной Зеленским, один из саммитов - с привлечением России.

Темы: Андрей Ермакформула мира
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