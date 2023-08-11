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Синєгубов розповів, скільки людей вдалося евакуювати з Куп’янщини

Валентина РоманенкоП'ятниця, 11 серпня 2023, 22:54

Триває обов’язкова евакуація цивільних із прифронтових пунктів Куп’янської громади.

Джерело: голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у Telegram

Пряма мова: "З населених пунктів, що розташовані безпосередньо біля лінії фронту в Куп'янському районі, триває обов'язкова евакуація цивільних. Вона відбувається планово, за визначеними безпечними маршрутами. Станом на зараз вивезено 63 особи, в тому числі 9 дітей.

З тих населених пунктів, що на відстані 7-10 км від лінії фронту, розглядається можливість оголошення примусової евакуації дітей. В тому числі безпосередньо з міста Куп'янськ. Це рішення має бути ухвалено на Раді оборони області та погоджено з Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій".

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Деталі: За словами Синєгубова, наразі в Куп'янській громаді залишається близько 12 тисяч людей. В Харкові та віддалених від фронту областях України зарезервовані місця для розміщення евакуйованих. Наразі такий резерв в Харкові складає 3,5 тисячі місць. Але цей показник може бути оперативно збільшений до 16 тисяч.

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Теми: Харківська областьвійна
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