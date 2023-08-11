Синегубов рассказал, сколько людей удалось эвакуировать из Купянской общины

Продолжается обязательная эвакуация гражданских лиц из прифронтовых пунктов Купянской общины.

Источник: председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram

Прямая речь: "Из населенных пунктов, расположенных непосредственно у линии фронта в Купянском районе, продолжается обязательная эвакуация гражданских. Она происходит планово, по определенным безопасным маршрутам. По состоянию на сейчас вывезено 63 человека, в том числе 9 детей.

Из тех населенных пунктов, которые на расстоянии 7-10 км от линии фронта, рассматривается возможность объявления принудительной эвакуации детей. В том числе непосредственно из города Купянск. Это решение должно быть принято на Совете обороны области и согласовано с Министерством по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий".

Детали: По словам Синегубова, сейчас в Купянской общине остается около 12 тысяч человек. В Харькове и отдаленных от фронта областях Украины зарезервированы места для размещения эвакуированных. Сейчас такой резерв в Харькове составляет 3,5 тысячи мест. Но этот показатель может быть оперативно увеличен до 16 тысяч.