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"Не будемо соромитися знову піти до Конгресу" – Білий дім про додаткові кошти для України

Ольга Глущенко Субота, 12 серпня 2023, 00:58
Не будемо соромитися знову піти до Конгресу – Білий дім про додаткові кошти для України
БІЛИЙ ДІМ, ФОТО GETTY IMAGES

Білий дім у разі потреби знову звернеться до Конгресу по додаткові кошти для подальшої підтримки України.

Джерело: координатор Ради нацбезпеки США Джон Кірбі під час онлайн-брифінгу, цитує Укрінформ

Деталі: Кірбі сказав, що невідомо, скільки ще триватиме розв’язана Росією війна, тому було б безвідповідальним не зробити все можливе, аби оцінити потреби України у I кварталі наступного фінансового року (після 30 вересня 2023-го – ред.) та подати відповідний запит до Конгресу.

Коментуючи розмір нового пакета для України обсягом понад $20 мільярдів, з яким адміністрація США звернулася до законодавців, Кірбі підкреслив, що ця сума ґрунтується на ретельних розрахунках.

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Однак, якщо цього виявиться замало, уряд докладе зусиль, щоб отримати додаткове фінансування.

Пряма мова: "Ми не будемо соромитися знову піти до Конгресу, якщо відчуватимемо, що потрібно це зробити й попросити більше після першого кварталу, або якщо потрібно буде внести зміни до того, що ми вже зажадали".

Що передувало: Адміністрація президента Штатів Джо Байдена подала у Конгрес запит на виділення до кінця року ще понад 22 млрд доларів на підтримку України.

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Теми: СШАдопомога Україні
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