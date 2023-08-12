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"Не будем стесняться снова пойти в Конгресс" – Белый дом о дополнительных средствах для Украины

Ольга ГлущенкоСуббота, 12 августа 2023, 00:58
Не будем стесняться снова пойти в Конгресс – Белый дом о дополнительных средствах для Украины
БЕЛЫЙ ДОМ, ФОТО GETTY IMAGES

Белый дом в случае необходимости снова обратится к Конгрессу за дополнительными средствами для дальнейшей поддержки Украины.

Источник: координатор Совета нацбезопасности США Джон Кирби во время онлайн-брифинга, цитирует Укринформ

Детали: Кирби сказал, что неизвестно, сколько еще продлится развязанная Россией война, поэтому было бы безответственным не сделать все возможное, чтобы оценить потребности Украины в I квартале следующего финансового года (после 30 сентября 2023-го - ред.) и подать соответствующий запрос в Конгресс.

Комментируя размер нового пакета для Украины объемом более $20 миллиардов, с которым администрация США обратилась к законодателям, Кирби подчеркнул, что эта сумма основывается на тщательных расчетах.

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Однако, если этого окажется мало, правительство приложит усилия, чтобы получить дополнительное финансирование.

Прямая речь: "Мы не будем стесняться снова пойти в Конгресс, если будем чувствовать, что нужно это сделать и попросить больше после первого квартала, или если нужно будет внести изменения в то, что мы уже потребовали".

Что предшествовало: Администрация президента Штатов Джо Байдена подала в Конгресс запрос на выделение до конца года еще более 22 млрд долларов на поддержку Украины.

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Темы: СШАпомощь Украине
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