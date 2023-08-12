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Росіяни заявили, що Крим атакували 20 безпілотників

Ольга Глущенко Субота, 12 серпня 2023, 06:02
Росіяни заявили, що Крим атакували 20 безпілотників
Український дрон-камікадзе "Грім", ілюстративне фото Арміяінформ

В окупованому Криму, ймовірно, спрацювала система ППО, згодом Міноборони Росії повідомило про атаку нібито 20 безпілотниками.

Джерело: пропагандистське агентство ТАСС із посиланням на Міноборони Росії, Міноборони РФ, Кримський вітер

Дослівно МО Росії: "ЗС РФ у ніч на 12 серпня відбили атаки 20 українських БПЛА на Крим, постраждалих і руйнувань немає".

Деталі: У Міноборони РФ зазначили, що нібито 14 українських БпЛА знищено засобами ППО.

Ще шість безпілотників нібито подавлено засобами радіоелектронної боротьби.

Що передувало: Вночі 12 серпня російські пропагандисти повідомляли про перекриття і відновлення руху автотранспорту Кримським мостом.

Так звана влада окупованого Криму заявила про роботу ППО "над різними районами".

Теми: КримокупаціяРосіявійна
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