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Россияне заявили, что Крым атаковали 20 беспилотников

Ольга ГлущенкоСуббота, 12 августа 2023, 06:02
Россияне заявили, что Крым атаковали 20 беспилотников
Украинский дрон-камикадзе "Гром", иллюстративное фото Армияинформ

В оккупированном Крыму, вероятно, сработала система ПВО, впоследствии Минобороны России сообщило об атаке якобы 20 беспилотниками.

Источник: пропагандистское агентство ТАСС со ссылкой на Минобороны России, Минобороны РФ, Крымский ветер

Дословно МО России: "ВС РФ в ночь на 12 августа отбили атаки 20 украинских БПЛА на Крым, пострадавших и разрушений нет, сообщили в Минобороны РФ".

Детали: В Минобороны РФ отметили, что якобы 14 украинских БпЛА уничтожено средствами ПВО.

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Еще шесть беспилотников якобы подавлены средствами радиоэлектронной борьбы.

Что предшествовало: Ночью 12 августа российские пропагандисты сообщали о перекрытии и возобновлении движения автотранспорта по Крымскому мосту.

Так называемые власти оккупированного Крыма заявили о работе ПВО "над различными районами".

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Темы: КрымоккупацияРосcиявойна
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