Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Окупанти перекривали рух авто по Кримському мосту

Ольга Глущенко Субота, 12 серпня 2023, 03:18
Окупанти перекривали рух авто по Кримському мосту
КРИМСЬКИЙ МІСТ ПІСЛЯ АТАКИ У ЛИПНІ, ФОТО З TELEGRAM-КАНАЛУ MASH

Вночі 12 серпня російські пропагандисти повідомляли про перекриття і відновлення руху автотранспорту Кримським мостом.

Джерело: прокремлівське видання "РИА Новости", Телеграм-канал "Кримський вітер"

Дослівно: "Рух автотранспорту Кримським мостом тимчасово перекрито".

Деталі: Про причини такого рішення окупанти не повідомили.

Реклама:

Пізніше вночі "Кримський вітер" повідомив про нібито вибухи в Новоозерному.

Оновлено о 03:17: "РИА Новости" повідомило, що рух автомобілів Кримським мостом відновлено.

Нагадаємо:

ВІДЕО ДНЯ
  • Під ранок 17 липня так званий "глава" окупованого РФ Криму Сергій Аксьонов повідомив, що на Кримському мосту сталася "надзвичайна подія", у зв'язку з чим рух на мосту зупинений. Російські ТГ-канали повідомляють, що на мосту "впав" проліт.
  • Джерела "Української правди" повідомили, що нічна атака на Кримський міст була спецоперацією СБУ та ВМС. Зазначалося, що міст атакували за допомогою надводних дронів. Пізніше версію про 2 надводних безпілотники озвучило і російське пропагандистське видання РИА Новости з посиланням на Національний антитерористичний комітет РФ.
  • Раніше росЗМІ повідомляли, що Кримський міст з неба охороняють винищувачі, а під водою водолази і бойові дельфіни. 
  • Президент Володимир Зеленський заявив, що Кримський міст для України є законною ціллю, адже ним окупанти перевозять зброю. За його словами, ця ціль має бути "нейтралізованою".

Теми: КримКерченський містокупація
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На Дніпропетровщині є "приліт" і постраждалі

фото, відео, доповнено У РОСІЇ РОЗБИВСЯ ЛІТАК: СЕРЕД ПАСАЖИРІВ ЗНАЧИТЬСЯ ПРИГОЖИН − РОСЗМІ

Військовий командир здав у ломбард радіостанції та квадрокоптери – прокуратура

Зеленський пояснив, чому ЗСУ не перекидають всі сили на південь: Окупанти на це й сподіваються

Індія успішно посадила на Місяць космічний модуль

Рада відновила звітування політичних партій

Усі новини...
Крим
Росіяни заявили, що Крим атакували 20 безпілотників
Окупанти кажуть про роботу ППО "над різними районами" Криму
У Криму трьох дівчат змусили співати про Путіна через танці під Сердючку
Останні новини
05:28
Ворог атакував Сумщину: за добу – 120 вибухів
04:30
У будь-якій точці Криму можемо уразити противника – Буданов
03:42
На Дніпропетровщині є "приліт" і постраждалі
03:02
Дані відстеження польотів показали "різке зниження" літака Пригожина перед катастрофою
02:38
оновленоНа Дніпропетровщині працювала ППО – повітряники
02:29
оновленоПовітряні сили повідомляли про ракетну небезпеку в низці областей
01:58
В Росії "мало що відбувається, за чим не стоїть Путін" – Байден про катастрофу літака Пригожина
01:34
Після катастрофи літака Пригожина вагнерівці намагаються виїхати з Білорусі в РФ – спротив
01:14
Повітряники попереджали про загрозу балістики в деяких областях
00:56
РосЗМІ оприлюднили дані про пасажирів літака, що впав у Тверській області
Усі новини...
Реклама: