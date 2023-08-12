Окупанти перекривали рух авто по Кримському мосту
Субота, 12 серпня 2023, 03:18
Вночі 12 серпня російські пропагандисти повідомляли про перекриття і відновлення руху автотранспорту Кримським мостом.
Джерело: прокремлівське видання "РИА Новости", Телеграм-канал "Кримський вітер"
Дослівно: "Рух автотранспорту Кримським мостом тимчасово перекрито".
Деталі: Про причини такого рішення окупанти не повідомили.
Пізніше вночі "Кримський вітер" повідомив про нібито вибухи в Новоозерному.
Оновлено о 03:17: "РИА Новости" повідомило, що рух автомобілів Кримським мостом відновлено.
Нагадаємо:
- Під ранок 17 липня так званий "глава" окупованого РФ Криму Сергій Аксьонов повідомив, що на Кримському мосту сталася "надзвичайна подія", у зв'язку з чим рух на мосту зупинений. Російські ТГ-канали повідомляють, що на мосту "впав" проліт.
- Джерела "Української правди" повідомили, що нічна атака на Кримський міст була спецоперацією СБУ та ВМС. Зазначалося, що міст атакували за допомогою надводних дронів. Пізніше версію про 2 надводних безпілотники озвучило і російське пропагандистське видання РИА Новости з посиланням на Національний антитерористичний комітет РФ.
- Раніше росЗМІ повідомляли, що Кримський міст з неба охороняють винищувачі, а під водою водолази і бойові дельфіни.
- Президент Володимир Зеленський заявив, що Кримський міст для України є законною ціллю, адже ним окупанти перевозять зброю. За його словами, ця ціль має бути "нейтралізованою".