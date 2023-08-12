США і Китай подвоять кількість авіарейсів між країнами

Штати і Китай восени збільшать удвічі кількість пасажирських рейсів між країнами.

Джерело: Reuters

Деталі: За даними Мінтранспорту США, з 1 вересня збільшить кількість китайських пасажирських рейсів до США до 18 щотижневих рейсів в обидва боки, а з 29 жовтня – до 24 на тиждень, порівняно з нинішніми 12.

За даними видання, китайський уряд погодиться на таке ж збільшення для американських перевізників.

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Ця домовленість між Пекіном і Вашингтоном була досягнута після того, як у четвер Китай зняв обмеження на групові тури, введені під час пандемії, для більшої кількості країн, включаючи США, Японії, Південної Кореї та Австралії.

Мінтранспорту США заявило, що перший транш рейсів був схвалений на 1 вересня, "щоб задовольнити очікуване збільшення попиту на початку навчального року".

Джерела Reuters повідомили, що американські авіакомпанії не очікують, що одразу скористаються всіма 18 щотижневими рейсами.

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Посольство Китаю у Вашингтоні переадресувало питання про деталі владі Китаю, але заявило, що "прямі рейси мають важливе значення для збільшення взаємних візитів між китайським і американським народами. Ми сподіваємося, що відновлення більшої кількості рейсів сприятиме збільшенню потоку людей і торгівлі між двома країнами".

Після червневого візиту Держсекретаря США Ентоні Блінкена до Китаю послідовна взаємодія Мінтранспорту США та Державного департаменту з китайськими посадовцями "зробила можливим цей важливий крок вперед", – додали в американському міністерстві.