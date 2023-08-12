Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

США и Китай удвоят количество авиарейсов между странами

Ольга ГлущенкоСуббота, 12 августа 2023, 07:58
США и Китай удвоят количество авиарейсов между странами
Флаги США и КНР, AFP via Getty Images

Штаты и Китай осенью увеличат вдвое количество пассажирских рейсов между странами.

Источник: Reuters

Детали: По данным Минтранспорта США, с 1 сентября увеличит количество китайских пассажирских рейсов в США до 18 еженедельных рейсов в обе стороны, а с 29 октября - до 24 в неделю по сравнению с нынешними 12.

По данным издания, китайское правительство согласится на такое же увеличение для американских перевозчиков.

Реклама:

Эта договоренность между Пекином и Вашингтоном была достигнута после того, как в четверг Китай снял ограничения на групповые туры, введенные во время пандемии, для большего количества стран, включая США, Японию, Южную Корею и Австралию.

Минтранспорта США заявило, что первый транш рейсов был одобрен на 1 сентября, "чтобы удовлетворить ожидаемое увеличение спроса в начале учебного года".

Источники Reuters сообщили, что американские авиакомпании не ожидают, что сразу воспользуются всеми 18 еженедельными рейсами.

ВИДЕО ДНЯ

Посольство Китая в Вашингтоне переадресовало вопрос о деталях властям Китая, но заявило, что "прямые рейсы имеют важное значение для увеличения взаимных визитов между китайским и американским народами. Мы надеемся, что возобновление большего количества рейсов будет способствовать увеличению потока людей и торговли между двумя странами".

После июньского визита Госсекретаря США Энтони Блинкена в Китай последовательное взаимодействие Минтранспорта США и Государственного департамента с китайскими чиновниками "сделало возможным этот важный шаг вперед", – добавили в американском министерстве.

Темы: КитайСШАавиа
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоНа "Слава Украине" весь мир отвечает: "Героям слава": Зеленский и Залужный поздравили с Днем Независимости

фото, видеоКатастрофе самолета в России: тела погибших отвезли на экспертизу − росСМИ

фотоВраг ударил ракетами по Днепру: 7 пострадавших, много повреждений

фото, видео, дополнено В РОССИИ РАЗБИЛСЯ САМОЛЕТ: СРЕДИ ПАССАЖИРОВ ЗНАЧИТСЯ ПРИГОЖИН − РОССМИ

Военный командир сдал в ломбард радиостанции и квадрокоптеры – прокуратура

Зеленский объяснил, почему ВСУ не перебрасывают все силы на юг: Оккупанты на это и надеются

Все новости...
Китай
Байден назвал Китай "бомбой замедленного действия"
Байден ограничил американские инвестиции в технологии Китая
МИД Китая озвучил Лаврову позицию по Украине после участия во встрече в Саудовской Аравии
Последние новости
10:33
Запасы нефти в США сократились на 6,13 миллиона баррелей за неделю
10:20
фотоТелескоп Вебба показал Кольцевую туманность
10:04
Боррель: Будущее Украины в ЕС, и мы будем с Украиной так долго, как потребуется
10:02
видеоНа "Слава Украине" весь мир отвечает: "Героям слава": Зеленский и Залужный поздравили с Днем Независимости
10:00
"Шойгу! Герасимов! Где я?!": вероятная гибель Пригожина вызвала волну мемов
09:56
"Норникель" подсанкционного российского олигарха Потанина открыл офис в Дубае – СМИ
09:44
Разведка Британии рассказала, почему Путин приезжал в штаб в Ростове
09:33
В Норвегии заработала крупнейшая в мире плавучая ветровая электростанция
09:32
картаВСУ наступают и закрепляются южнее Бахмута и возле Новопрокоповки – Генштаб
09:18
фото Здания евроинститутов подсветили сине-желтыми цветами ко Дню независимости Украины
Все новости...
Реклама: