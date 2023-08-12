США и Китай удвоят количество авиарейсов между странами

Штаты и Китай осенью увеличат вдвое количество пассажирских рейсов между странами.

Источник: Reuters

Детали: По данным Минтранспорта США, с 1 сентября увеличит количество китайских пассажирских рейсов в США до 18 еженедельных рейсов в обе стороны, а с 29 октября - до 24 в неделю по сравнению с нынешними 12.

По данным издания, китайское правительство согласится на такое же увеличение для американских перевозчиков.

Эта договоренность между Пекином и Вашингтоном была достигнута после того, как в четверг Китай снял ограничения на групповые туры, введенные во время пандемии, для большего количества стран, включая США, Японию, Южную Корею и Австралию.

Минтранспорта США заявило, что первый транш рейсов был одобрен на 1 сентября, "чтобы удовлетворить ожидаемое увеличение спроса в начале учебного года".

Источники Reuters сообщили, что американские авиакомпании не ожидают, что сразу воспользуются всеми 18 еженедельными рейсами.

Посольство Китая в Вашингтоне переадресовало вопрос о деталях властям Китая, но заявило, что "прямые рейсы имеют важное значение для увеличения взаимных визитов между китайским и американским народами. Мы надеемся, что возобновление большего количества рейсов будет способствовать увеличению потока людей и торговли между двумя странами".

После июньского визита Госсекретаря США Энтони Блинкена в Китай последовательное взаимодействие Минтранспорта США и Государственного департамента с китайскими чиновниками "сделало возможным этот важный шаг вперед", – добавили в американском министерстве.