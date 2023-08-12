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Окупанти заявляють про збиття безпілотника в сусідній із Москвою області

Роман ПетренкоСубота, 12 серпня 2023, 09:29
Окупанти заявляють про збиття безпілотника в сусідній із Москвою області
скріншот: google maps

Російські окупанти заявили, нібито збили безпілотник у Калузькій області, яка межує з Московською.

Джерело: губернатор області Владислав Шапша в Telegram

Деталі: Безпілотник збили нібито вночі на 12 серпня.

Окупанти рапортують, що "наслідків для людей та інфраструктури немає".

Інших деталей він не навів.

У Калузькій області періодично "збивають дрони". Приміром, днями росіяни заявляли, нібито збили БПЛА, який "летів у бік Москви".

Нагадаємо: Вночі росіяни казали, нібито 20 безпілотників атакували окупований Крим.

Теми: Росіявійнабезпілотники
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