Окупанти заявляють про збиття безпілотника в сусідній із Москвою області
Субота, 12 серпня 2023, 09:29
Російські окупанти заявили, нібито збили безпілотник у Калузькій області, яка межує з Московською.
Джерело: губернатор області Владислав Шапша в Telegram
Деталі: Безпілотник збили нібито вночі на 12 серпня.
Окупанти рапортують, що "наслідків для людей та інфраструктури немає".
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Інших деталей він не навів.
У Калузькій області періодично "збивають дрони". Приміром, днями росіяни заявляли, нібито збили БПЛА, який "летів у бік Москви".
Нагадаємо: Вночі росіяни казали, нібито 20 безпілотників атакували окупований Крим.
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