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Оккупанты заявляют о сбитии беспилотника в соседней с Москвой областью

Роман ПетренкоСуббота, 12 августа 2023, 09:29
Оккупанты заявляют о сбитии беспилотника в соседней с Москвой областью
скриншот: google maps

Российские оккупанты заявили, якобы сбили беспилотник в Калужской области, которая граничит с Московской.

Источник: губернатор области Владислав Шапша в Telegram

Детали: Беспилотник сбили якобы ночью на 12 августа.

Оккупанты рапортуют, что "последствий для людей и инфраструктуры нет".

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Других деталей он не привел.

В Калужской области периодически "сбивают дроны". К примеру, днями россияне заявляли, якобы сбили БПЛА, который "летел в сторону Москвы".

Напомним: Ночью россияне говорили, якобы 20 беспилотников атаковали оккупированный Крым.

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Темы: Росcиявойнабеспилотники
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