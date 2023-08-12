Оккупанты заявляют о сбитии беспилотника в соседней с Москвой областью
Суббота, 12 августа 2023, 09:29
Российские оккупанты заявили, якобы сбили беспилотник в Калужской области, которая граничит с Московской.
Источник: губернатор области Владислав Шапша в Telegram
Детали: Беспилотник сбили якобы ночью на 12 августа.
Оккупанты рапортуют, что "последствий для людей и инфраструктуры нет".
Других деталей он не привел.
В Калужской области периодически "сбивают дроны". К примеру, днями россияне заявляли, якобы сбили БПЛА, который "летел в сторону Москвы".
Напомним: Ночью россияне говорили, якобы 20 беспилотников атаковали оккупированный Крым.