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Кримський міст у диму, окупанти кажуть про ППО

Роман ПетренкоСубота, 12 серпня 2023, 13:25
Кримський міст у диму, окупанти кажуть про ППО
скріншот

Російські окупанти повідомляють про "спробу атаки ЗСУ по Кримському мосту", в інтернеті публікують кадри з димом.

Джерело: так званий "глава" окупованого Криму Сергій АксьоновMash, "Медуза", соцмережі

Деталі: За даними кремлівських пропагандистів, "ЗСУ спробували атакувати Кримський міст", чути вибухи, і це нібито робота ППО.

Рух мостом зупинено в обидва боки.

Тим часом місцеві канали публікують відео з димом у районі Кримського мосту. Чи зазнав він пошкоджень - невідомо.

Аксьонов пізніше повідомив, нібито російська ППО збила дві ракети, а міст "не пошкоджений".

Оновлено: Російське міноборони заявило, нібито ЗСУ атакували ракетами С-200, але їх збили, а дим - то нібито російська "димова завіса.

Теми: Кримокупаціявійна
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