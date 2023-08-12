Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Крымский мост в дыму, оккупанты говорят о ПВО

Роман ПетренкоСуббота, 12 августа 2023, 13:25
Крымский мост в дыму, оккупанты говорят о ПВО
скриншот

Российские оккупанты сообщают об "попытке атаки ВСУ по Крымскому мосту", в интернете публикуют кадры с дымом.

Источник: так называемый "глава" оккупированного Крыма Сергей АксеновMash, "Медуза", соцсети

Детали: По данным кремлевских пропагандистов, "ВСУ попытались атаковать Крымский мост", слышны взрывы, и это якобы работа ПВО.

Движение по мосту остановлено в обе стороны.

Реклама:

Тем временем местные каналы публикуют видео с дымом в районе Крымского моста. Получил ли он повреждения – неизвестно.

Аксьонов пізніше повідомив, нібито російська ППО збила дві ракети, а міст "не пошкоджений".

Обновлено: Российское минобороны заявило, якобы ВСУ атаковали ракетами С-200, но их сбили, а дым - это якобы российская "дымовая завеса".

ВИДЕО ДНЯ

Темы: Крымоккупациявойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В Чехии задержали подозреваемого в жестоком избиении украинок

Зеленский о смерти Пригожина: Мы не имеем к этому отношения

Шведская сеть магазинов одежды H&M объявила дату возобновления работы в Украине

видеоВ Крыму ночью взвился флаг Украины – ГУР

инфографикаЧестно подсчитало, сколько депутатов служат в армии

В БРИКС приглашают еще 6 стран

Все новости...
Россия перебросила десантников в Запорожскую область из-за боев – разведка Британии
Россияне ударили по Орехову: погиб капитан полиции, еще 12 человек ранены
В российском Уссурийске прорвало дамбу, затоплены несколько улиц, людей эвакуируют
В Бердянске прогремел взрыв в районе порта
Последние новости
15:26
Португалия будет обучать украинских пилотов на F-16 – Зеленский
15:23
спутниковый снимокЛагерь Вагнера в Беларуси активно демонтируют
15:10
Нефть стабилизировалась после падения накануне
15:03
В Верховной Раде вынесли флаг с 1991 года
14:59
В Чехии задержали подозреваемого в жестоком избиении украинок
14:57
Буданов о недавних взрывах возле Керченского моста: Цель была другая
14:43
В Херсонськой области от российских обстрелов погиб тракторист
14:37
КолонкаКак изменилась жизнь украинцев за годы Независимости – опрос
14:30
Уже 15 больших бизнесов присоединились к меморандуму по восстановлению Крыма после деоккупации
14:29
Зеленский о смерти Пригожина: Мы не имеем к этому отношения
Все новости...
Реклама: