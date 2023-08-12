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Крымский мост в дыму, оккупанты говорят о ПВО

Роман ПетренкоСуббота, 12 августа 2023, 13:25
Крымский мост в дыму, оккупанты говорят о ПВО
скриншот

Российские оккупанты сообщают об "попытке атаки ВСУ по Крымскому мосту", в интернете публикуют кадры с дымом.

Источник: так называемый "глава" оккупированного Крыма Сергей АксеновMash, "Медуза", соцсети

Детали: По данным кремлевских пропагандистов, "ВСУ попытались атаковать Крымский мост", слышны взрывы, и это якобы работа ПВО.

Движение по мосту остановлено в обе стороны.

Тем временем местные каналы публикуют видео с дымом в районе Крымского моста. Получил ли он повреждения – неизвестно.

Аксьонов пізніше повідомив, нібито російська ППО збила дві ракети, а міст "не пошкоджений".

Обновлено: Российское минобороны заявило, якобы ВСУ атаковали ракетами С-200, но их сбили, а дым - это якобы российская "дымовая завеса".

Темы: Крымоккупациявойна
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