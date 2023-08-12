Херсонщина: росіяни скинули вибухівку з дрона, поранили двох людей

Російські окупанти скинули вибухівку з дрона у Херсонській області, поранили двох людей.

Джерело: Офіс генпрокурора

Деталі: За даними слідства, близько 10:20 в одному з населених пунктів Бериславського району військові РФ з дрона скинули вибухові снаряди.

Постраждало двоє місцевих жителів, їм надано медичну допомогу.

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Вночі о 03:00 окупанти обстріляли Дар'ївську громаду Херсонського району. Тоді із забоєм голови до лікарні ушпиталили чоловіка.

Також під час російських обстрілів у регіоні пошкоджені житлові будинки, господарські споруди, автотранспорт, лінії електропередач.