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Херсонщина: россияне сбросили взрывчатку с дрона, ранили двух человек

Роман ПетренкоСуббота, 12 августа 2023, 14:22
Херсонщина: россияне сбросили взрывчатку с дрона, ранили двух человек
фото: огп

Российские оккупанты сбросили взрывчатку с дрона в Херсонской области, ранили двух человек.

Источник: Офис генпрокурора

Детали: По данным следствия, около 10:20 в одном из населенных пунктов Бериславского района военные РФ с дрона сбросили взрывные снаряды.

Пострадали двое местных жителей, им оказана медицинская помощь.

Ночью в 03:00 оккупанты обстреляли Дарьевскую громаду Херсонского района. Тогда с ушибом головы в больницу госпитализировали мужчину.

Также во время российских обстрелов в регионе повреждены жилые дома, хозяйственные постройки, автотранспорт, линии электропередач.

Темы: Херсонская областьбеспилотникиобстрелвойна
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