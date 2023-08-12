Херсонщина: россияне сбросили взрывчатку с дрона, ранили двух человек
Суббота, 12 августа 2023, 14:22
Российские оккупанты сбросили взрывчатку с дрона в Херсонской области, ранили двух человек.
Источник: Офис генпрокурора
Детали: По данным следствия, около 10:20 в одном из населенных пунктов Бериславского района военные РФ с дрона сбросили взрывные снаряды.
Пострадали двое местных жителей, им оказана медицинская помощь.
Ночью в 03:00 оккупанты обстреляли Дарьевскую громаду Херсонского района. Тогда с ушибом головы в больницу госпитализировали мужчину.
Также во время российских обстрелов в регионе повреждены жилые дома, хозяйственные постройки, автотранспорт, линии электропередач.