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У Росії розбився Су-30 з екіпажем

Роман ПетренкоСубота, 12 серпня 2023, 14:54
У Росії розбився Су-30 з екіпажем
Су-30СМ, фото люстративне: тасс

У Калінінградській області Росії розбився Су-30, екіпаж загинув.

Джерело: ТАСС із посиланням на військових, "112"

Деталі: Причиною аварії літака, за попередньою інформацією, стала "технічна несправність".

Довідка: Су-30 - радянський/російський двомісний багатоцільовий винищувач завоювання переваги в повітрі, покоління 4+.

Росія використовує ці літаки на війні проти України.

Телеграм-канал повідомив, що перед падінням СУ-30 пішов на зниження, пізніше пролунав вибух у повітрі, літак накренився і впав.

Теми: Росіяавіавійна
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