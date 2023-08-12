У Росії розбився Су-30 з екіпажем
Субота, 12 серпня 2023, 14:54
У Калінінградській області Росії розбився Су-30, екіпаж загинув.
Джерело: ТАСС із посиланням на військових, "112"
Деталі: Причиною аварії літака, за попередньою інформацією, стала "технічна несправність".
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Довідка: Су-30 - радянський/російський двомісний багатоцільовий винищувач завоювання переваги в повітрі, покоління 4+.
Росія використовує ці літаки на війні проти України.
Телеграм-канал повідомив, що перед падінням СУ-30 пішов на зниження, пізніше пролунав вибух у повітрі, літак накренився і впав.
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