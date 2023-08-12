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В России разбился Су-30 с экипажем

Роман ПетренкоСуббота, 12 августа 2023, 14:54
В России разбился Су-30 с экипажем
Су-30СМ, фото иллюстративное: тасс

В Калининградской области России разбился Су-30, экипаж погиб.

Источник: ТАСС со ссылкой на военных, "112"

Детали: Причиной крушения самолета, по предварительной информации, стала "техническая неисправность".

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Справка: Су-30 – советский/российский двухместный многоцелевой истребитель завоевания превосходства в воздухе, поколение 4+.

Россия использует эти самолеты на войне против Украины.

Телеграмм-канал сообщил, что перед падением СУ-30 пошел на снижение, позже раздался взрыв в воздухе, самолёт накренился и упал.

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Темы: Росcияавиавойна
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