В России разбился Су-30 с экипажем
Суббота, 12 августа 2023, 14:54
В Калининградской области России разбился Су-30, экипаж погиб.
Источник: ТАСС со ссылкой на военных, "112"
Детали: Причиной крушения самолета, по предварительной информации, стала "техническая неисправность".
Справка: Су-30 – советский/российский двухместный многоцелевой истребитель завоевания превосходства в воздухе, поколение 4+.
Россия использует эти самолеты на войне против Украины.
Телеграмм-канал сообщил, что перед падением СУ-30 пошел на снижение, позже раздался взрыв в воздухе, самолёт накренился и упал.