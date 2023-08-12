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У районі Кримського мосту вдруге за день лунали вибухи

Роман ПетренкоСубота, 12 серпня 2023, 15:17
У районі Кримського мосту вдруге за день лунали вибухи
кримський міст, фото із соцмереж

В окупованому Криму в районі Керченського мосту вдруге за день лунали вибухи.

Джерело: "Крим.Реалії", "Медуза", Mash

Деталі: Кореспондент "Радіо Свобода" повідомив про нові вибухи в Керчі.

Місцеві жителі повідомляють про вісім вибухів.

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Рух мостом знову перекрито, росіяни повідомляють, що "працює ППО".

Також окупанти заявляють про запуск "димової завіси" біля мосту.

Так званий "глава" Криму Сергій Аксьонов знову заявив про збиття ракети - на цей раз однієї.

ВІДЕО ДНЯ

Оновлено о 16:15: Пізніше російські пропагандисти повідомили, що рух автотранспорту Кримським мостом відновлено.

Передісторія: Раніше 12 серпня російські окупанти повідомляли про "спробу атаки ЗСУ по Кримському мосту", в мережі публікували кадри з білим та чорним димом.

Теми: Кримвибухвійна
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