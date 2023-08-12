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У районі Кримського мосту вдруге за день лунали вибухи

Роман ПетренкоСубота, 12 серпня 2023, 15:17
У районі Кримського мосту вдруге за день лунали вибухи
кримський міст, фото із соцмереж

В окупованому Криму в районі Керченського мосту вдруге за день лунали вибухи.

Джерело: "Крим.Реалії", "Медуза", Mash

Деталі: Кореспондент "Радіо Свобода" повідомив про нові вибухи в Керчі.

Місцеві жителі повідомляють про вісім вибухів.

Рух мостом знову перекрито, росіяни повідомляють, що "працює ППО".

Також окупанти заявляють про запуск "димової завіси" біля мосту.

Так званий "глава" Криму Сергій Аксьонов знову заявив про збиття ракети - на цей раз однієї.

Оновлено о 16:15: Пізніше російські пропагандисти повідомили, що рух автотранспорту Кримським мостом відновлено.

Передісторія: Раніше 12 серпня російські окупанти повідомляли про "спробу атаки ЗСУ по Кримському мосту", в мережі публікували кадри з білим та чорним димом.

Теми: Кримвибухвійна
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