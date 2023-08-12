В районе Крымского моста второй раз за день раздавались взрывы

В оккупированном Крыму в районе Керченского моста второй раз за день раздавались взрывы.

Источник: "Крым.Реалии", "Медуза", Mash

Детали: Корреспондент "Радио Свобода" сообщил о новых взрывах в Керчи.

Местные жители сообщают о восьми взрывах.

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Движение по мосту снова перекрыто, россияне сообщают, что "работает ППО".

Также оккупанты заявляют о запуске "дымовой завесы".

Так называемый "глава" Крыма Сергей Аксенов снова заявил о сбитии ракеты - на этот раз одной.

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Обновлено в 16:15: Позже российские пропагандисты сообщили, что движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено.

Предыстория: Ранее 12 августа российские оккупанты сообщали о "попытке атаки ВСУ по Крымскому мосту", в сети публиковали кадры с белым и черным дымом.