В районе Крымского моста второй раз за день раздавались взрывы
Суббота, 12 августа 2023, 15:17
В оккупированном Крыму в районе Керченского моста второй раз за день раздавались взрывы.
Источник: "Крым.Реалии", "Медуза", Mash
Детали: Корреспондент "Радио Свобода" сообщил о новых взрывах в Керчи.
Местные жители сообщают о восьми взрывах.
Движение по мосту снова перекрыто, россияне сообщают, что "работает ППО".
Также оккупанты заявляют о запуске "дымовой завесы".
Так называемый "глава" Крыма Сергей Аксенов снова заявил о сбитии ракеты - на этот раз одной.
Обновлено в 16:15: Позже российские пропагандисты сообщили, что движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено.
Предыстория: Ранее 12 августа российские оккупанты сообщали о "попытке атаки ВСУ по Крымскому мосту", в сети публиковали кадры с белым и черным дымом.