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Воїни ГУР показали кадри знищення росіян у Чорному морі

Роман ПетренкоСубота, 12 серпня 2023, 15:49
Воїни ГУР показали кадри знищення росіян у Чорному морі
скріншот з відео: гур

Воєнна розвідка оприлюднила кадри знищення росіян на воді у Чорному морі.

Джерело: ГУР

Дослівно: "Українські розвідники продовжують нищити московських загарбників на землі, в повітрі й на воді!

На відео ― епізоди з полювання мисливців ГУР МО України на усіляку російсько-окупаційну здобич у нашому Чорному морі".

Нагадаємо: Військові контррозвідники СБУ знищили рідкісний російський "аналоговнєт" БМПТ "Термінатор-2".

Теми: розвідкаЧорне моревійна
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