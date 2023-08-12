Воїни ГУР показали кадри знищення росіян у Чорному морі
Субота, 12 серпня 2023, 15:49
Воєнна розвідка оприлюднила кадри знищення росіян на воді у Чорному морі.
Джерело: ГУР
Дослівно: "Українські розвідники продовжують нищити московських загарбників на землі, в повітрі й на воді!
На відео ― епізоди з полювання мисливців ГУР МО України на усіляку російсько-окупаційну здобич у нашому Чорному морі".
Нагадаємо: Військові контррозвідники СБУ знищили рідкісний російський "аналоговнєт" БМПТ "Термінатор-2".