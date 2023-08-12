Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Воины ГУР показали кадры уничтожения россиян в Черном море

Роман ПетренкоСуббота, 12 августа 2023, 15:49
Воины ГУР показали кадры уничтожения россиян в Черном море
скриншот из видео: гур

Военная разведка обнародовала кадры уничтожения россиян на воде в Черном море.

Источник: ГУР

Дословно: "Украинские разведчики продолжают уничтожать московских захватчиков на земле, в воздухе и на воде!

На видео - эпизоды из охоты охотников ГУР МО Украины на всякую российско-оккупационную добычу в нашем Черном море".

Реклама:

Напомним: Военные контрразведчики СБУ уничтожили редкий российский "аналоговнет" БМПТ "Терминатор-2".

Темы: разведкаЧерное моревойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Буданов о высадке в Крыму: Будет наземная операция и возвращение территорий

Португалия будет обучать украинских пилотов на F-16 – Зеленский

В Чехии задержали подозреваемого в жестоком избиении украинок

Зеленский о смерти Пригожина: Мы не имеем к этому отношения

Шведская сеть магазинов одежды H&M объявила дату возобновления работы в Украине

видеоВ Крыму ночью взвился флаг Украины – ГУР

Все новости...
разведка
На острове Змеиный установили пограничный знак вместо уничтоженного оккупантами
Разведка Британии: Россия хочет показать, что белорусские силы готовятся противостоять НАТО
После вторжения РФ в Украину возросло количество суицидов среди российских офицеров – ГУР
Последние новости
17:50
Danone убрал с украинского рынка бренд "Простоквашино"
17:41
фотоИмели много идей и мечтаний. Истории ровесников Независимости, которые погибли за Украину
17:28
Германия передала Украине ракеты для Patriot и системы обнаружения дронов
17:24
Россия назвала "враждебным актом" участие Боснии в саммите Крымской платформы
17:20
"Несколько часов затишье, потом – шквал огня". История военного медика, спасающего жизнь на фронте
17:12
АМКУ разоблачил сговор на торгах по ремонту дорог: оштрафованы три компании и ФЛП
16:58
Оппозиция призывает власти Швеции передать Украине истребители Gripen
16:48
Буданов о высадке в Крыму: Будет наземная операция и возвращение территорий
16:47
Руководитель ГУР о попытках защитить Крымский мост: Любимая привычка россиян, пусть топят
16:42
НАПК внесло в перечень спонсоров войны две мировые табачные компании
Все новости...
Реклама: