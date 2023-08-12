Воины ГУР показали кадры уничтожения россиян в Черном море

Военная разведка обнародовала кадры уничтожения россиян на воде в Черном море.

Источник: ГУР

Дословно: "Украинские разведчики продолжают уничтожать московских захватчиков на земле, в воздухе и на воде!

На видео - эпизоды из охоты охотников ГУР МО Украины на всякую российско-оккупационную добычу в нашем Черном море".

Напомним: Военные контрразведчики СБУ уничтожили редкий российский "аналоговнет" БМПТ "Терминатор-2".