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Маляр про лівий берег на Херсонщині: Виконали завдання, але приводу для ажіотажу немає

Катерина ТищенкоСубота, 12 серпня 2023, 22:12
Маляр про лівий берег на Херсонщині: Виконали завдання, але приводу для ажіотажу немає
лівий і правий береги Дніпра на Херсонщині, скріншот deepstatemap

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявляє, що приводів для ажіотажу довкола лівого берега на Херсонщині немає.

Джерело: Маляр у Telegram

Дослівно: "Знову почався експертний ажіотаж довкола лівого берега на Херсонщині. Приводів для ажіотажу немає. Я щойно повернулась з тих місць.

Для того, щоб там висадитись, не бути знищеним та ще й закріпитись, потрібно зачистити територію і відкинути ворога. Ми бережемо людей, тому працюємо контрбатарейно.

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Так, там певні підрозділи виконали певне завдання. Це передбачувано, адже наша мета – повернути всі тимчасово окуповані території, тож ми скрізь відпрацьовуємо таку можливість".

Що передувало: 9 серпня в Інституті вивчення війни (ISW) заявили, що українські сили, ймовірно, здійснили обмежений рейд через річку Дніпро та висадилися на східному березі Херсонської області, однак незрозуміло, чи вдалося українським військовим закріпитися на лівому березі річки.

Ганна Маляр не підтвердила це.

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Теми: Херсонська областьМіноборонидеокупація
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