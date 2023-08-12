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Маляр о левом береге на Херсонщине: Выполнили задачу, но повода для ажиотажа нет

Катерина ТищенкоСуббота, 12 августа 2023, 22:12
Маляр о левом береге на Херсонщине: Выполнили задачу, но повода для ажиотажа нет
левый и правый берега Днепра на Херсонщине, скриншот deepstatemap

Замминистра обороны Анна Маляр заявляет, что поводов для ажиотажа вокруг левого берега на Херсонщине нет.

Источник: Маляр в Telegram

Дословно: "Опять начался экспертный ажиотаж вокруг левого берега на Херсонщине. Поводов для ажиотажа нет. Я только что вернулась из тех мест.

Для того, чтобы там высадиться, не быть уничтоженным и еще и закрепиться, нужно зачистить территорию и отбросить врага. Мы бережем людей, поэтому работаем контрбатарейно.

Да, там определенные подразделения выполнили определенную задачу. Это предсказуемо, ведь наша цель – вернуть все временно оккупированные территории, поэтому мы везде отрабатываем такую возможность".

Что предшествовало: 9 августа в Институте изучения войны (ISW) заявили, что украинские силы, вероятно, совершили ограниченный рейд через реку Днепр и высадились на восточном берегу Херсонской области, однако непонятно, удалось ли украинским военным закрепиться на левом берегу реки.

Анна Маляр не подтвердила это.

Темы: Херсонская областьМинобороныдеоккупация
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