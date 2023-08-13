Обстріли Сумщини: за добу зафіксовано майже 50 вибухів
Неділя, 13 серпня 2023, 00:18
Протягом 12 серпня російські окупанти здійснили 5 обстрілів Сумської області, зафіксовано 49 вибухів.
Джерело: Сумська обласна військова адміністрація у Facebook
Деталі: По Краснопільській громаді ворог вдарив з міномету (4 вибухи).
По Зноб-Новгородській громаді противник також бив з міномету (35 вибухів).
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На територію Білопільської громади росіяни скинули 9 мін.
У Новослобідській громаді зафіксовано мінометний обстріл (1 вибух).
Попередньо обійшлося без людських втрат і руйнувань цивільної інфраструктури.
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